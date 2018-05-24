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27 мая православные христиане отметят День Святой Троицы. Обращение протоиерея Николая к Быховчанам

25.05.2018 — Новости Общества | Маяк Преднепровья  
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27 мая православные христиане отметят День Святой Троицы. Обращение протоиерея Николая к БыховчанамДорогие быховчане!

Приближается Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы. Эти особые дни церковного года христиане стараются благочестиво провести в храме — в субботу помолиться о своих умерших родных и близких, подать записки об упокоении и зажечь свечи. Это наш долг и память, это те невидимые нити, которые соединяют нас  в вечности, это молитвенная забота и духовная поддержка тем нашим родным, кто уже  завершил свой земной путь.

26 мая, в Родительский день, я призываю вас  хотя бы ненадолго зайти в храм и помянуть своих усопших близких, друзей, знакомых – вспомните и тех, кого, возможно, некому помянуть, подарите им радость молитвы! И вы душой почувствуете, что это важно и нам самим! А уже вечером все христиане начнут торжества в честь Святой Троицы.

Как обновленная природа  весной готовится вступить в красоту лета, так христиане стараются это новое дыхание привнести в привычный уклад жизни – убирают зеленью жилища, освящают душистые травы, стремятся очистить души покаянием и встретить  Тот Животворящий Дух жизни, который сходит на землю в День Пятидесятницы.

В честь и славу Пресвятой Троицы освящен кафедральный храм в Быхове. В 17 часов начнется вечернее богослужение, по окончании будет освящена вода и зелень. В воскресенье, 27 мая, богослужение в 9. 30 возглавит епископ Бобруйский и Быховский Серафим.

Мы часто не задумываемся, насколько сильна и благодатна  совместная, соборная молитва – молимся в одиночку – это как одна горящая свеча, а вместе – это как пучок из десятков, сотен свечей! Молитва пламеннее к Богу, сильнее, крепче, громче – с надеждой скорее быть услышанной! Очень хорошо подготовиться в праздник к причастию, не стоит отвергать ту помощь, которую Сам Господь подает нам в этом Таинстве! Деткам до 7 лет не требуется подготовки, а тем, кто постарше и взрослым – хотя бы краткий минимум — поститься 1-3 дня, исповедоваться. И тогда все наши неуклюжие поступки, ошибки и падения, все осознанные неправильные дела, слова и мысли Господь покрывает и прощает, делает нас  чище и наполняет нас Собой. Кажется – так просто, а на самом деле – это очень много, это новая жизнь! Причащение начнется примерно в 10. 30 Наши предки жили верой, черпали силы в молитве, искали утешение в храме, наполняли свою жизнь радостью православных праздников, начинали все с благословения и заканчивали благодарностью Богу.

Я призываю всех быховчан  разделить радость праздника, кому как под силу – кто-то соборно помолится, кто-то подготовится к причастию, кто-то принесет зелень и цветы в свои дома, кто-то впервые откроет детям или внукам мир церкви.

С наступающими праздниками вас, дорогие братья и сестры!

Благочинный Быховского округа,

протоиерей Николай,

настоятель храма Святой Живоначальной Троицы г. Быхова.

 
 
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Дорогие быховчане! Приближается Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы. Эти особые дни церковного года христиане стараются благочестиво провести...
 
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