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В Житковичском районе взорвали аварийный мост
25.05.2018 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Мост через Припять между Туровом и Житковичами, треснувший декабре прошлого года, сегодня утром взорвали, сообщили в МЧС. Чтобы обрушившиеся бетонные конструкции не перекрыли во время взрыва путь реке, изменили ее русло.
Вскоре строители приступят к возведению новых опор и монтажу пролетов. На этот раз они будут не бетонными, а металлическими.
Переправа через реку сначала осуществлялась катерами МЧС, затем для людей и машин военные
В конце марта из Пинска в Житковичи
1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко
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Вскоре строители приступят к возведению новых опор и монтажу пролетов. На этот раз они будут не бетонными, а металлическими.
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