Все вопросы решаемы





Прямую линию с жителями нашего района в минувшую пятницу провёл Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Л. В. Анфимов.

Позвонившая первой руководителю контролирующего ведомства страны новолукомчанка М. В. Лукашевич доводила, что в доме по ул. Набережной, 21, где она проживает, вёлся ремонт, но окна на лестничных площадках не заменили. На что заместитель председателя райисполкома М. В. Папко заметил, что замена окон по указанному адресу действительно не производилась в силу того, что состояние их удовлетворительное. Данное подтверждено комиссионно.

Тратить бюджетные средства в таком случае нельзя, подчеркнул Леонид Васильевич и дал поручение взять вопрос на контроль.

Сетовала Мария Васильевна и на плохое состояние внутридомовых территорий, проезжей части дорог в районе от ул. Панчука до Дворца культуры. Ситуация такая повсеместно, требующая немалых средств, и решить проблему в одночасье сложно, заметил Председатель Комитета госконтроля, может, как вариант, привлечение индивидуальных предпринимателей к её решению.

Жительницу города энергетиков С. В. Ионову волнуют вопросы торгового обслуживания в Новолукомле — высокие цены на лекарства в аптеке, открытие промтоварного магазина, ветеринарной аптеки в Новолукомле.

Что касается цен на медпрепараты, то, заметил Леонид Васильевич, не от районных властей это зависит, возможно сделать запрос в министерство здравоохранения, которое даст разъяснения.

Относительно открытия промтоварного магазина Л. В. Анфимов подчеркнул, что время то прошло, когда государство могло содержать торговые объекты, тогда и товарооборот был соответствующий. Открыть магазин под полный ассортимент товаров — сразу же встаёт вопрос: а кто его содержать будет? Сегодня всё создаётся, чтобы оно окупалось.

А вот вопрос с работой ветеринарной аптеки (таковая в общежитии №4 в Новолукомле имеется, о чем информировал председатель горисполкома В. В. Фадеев) будет прорабатываться далее.

Звонок Т. А. Добыш из д. Стражевичи затрагивал проблемы экологического характера. Понятно, что палы автомобильных шин и пластмассы на территории населённого пункта незаконны, замечает Леонид Васильевич, соответствующие службы разберутся на месте. Вырубку же кустарниковой растительности, о чём сообщила Татьяна Александровна, в границах деревни хорошо бы вести под контролем власти Эта работа важна тем более, если это мера необходимая, вынужденная, в целях наведения порядка, подчеркнул Председатель Комитета госконтроля.

Требует изучения ситуации на месте и обращение О. П. Комлева с просьбой установить дорожный знак, ограничивающий до минимума скорость движения автотранспорта на гравийной дороге в микрорайоне индивидуальной застройки в г. Новолукомле, где проживает Олег Петрович.

В ходе прямой линии жители района поднимали и другие вопросы.

Михаил ДЕРЕВЯГО.