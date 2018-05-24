Работать на конечный результат





Итоги работы в отопительный период 2017-2018 годов и подготовка объектов народного хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов рассматривались на заседании районного исполнительного комитета в минувшую пятницу с участием Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Л. В. Анфимова, председателя Комитета государственного контроля Витебской области В. В. Зарянкина.

Открывая заседание, председатель райисполкома Л. В. Плешко подчеркнул особую важность и значимость вынесенного на обсуждение вопроса для обеспечения жизнедеятельности народнохозяйственного комплекса района.

Выступивший с докладом заместитель председателя райисполкома М. В. Папко отметил: реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов позволила прошедший отопительный период провести без сбоев, потребители бесперебойно снабжались топливом и энергией, теплом, водой, другими коммунальными услугами. На это и было направлено решение Чашник-ского районного исполнительного комитета от 19 мая 2017 г. № 367 «Об итогах работы в отопительный период 2016/2017 годов и подготовке объектов народного хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов».

Все предприятия и учреждения района вовремя получили паспорта готовности к работе в отопительном сезоне, было заготовлено необходимое количество топлива, имелось оно постоянно в достатке и на складах Чашникского филиала ОУП «Витебскоблтоп».

За 2017 год по сравнению с 2016-м потребление топливно-энергетических ресурсов в районе увеличилось, и связано оно с ростом объёмов промышленного производства: так, на заводе керамзитового гравия увеличилось производство керамзита на 19,3 процента, керамзитобетонных блоков на 14,7 процента

Подачу тепла в жилищный фонд осуществляли УП «ЖКХ» г. Чашники, бумажная фабрика, Чистый исток 1872, Лукомльская ГРЭС. Вся вырабатываемая только чашникскими коммунальщиками энергия направлялась на отопление и горячее водоснабжение, 24 процента — производимой бумажной фабрикой, 2-5 — Чистым истоком. На ЛГРЭС — это не основной продукт деятельности.

В топливном балансе жилкомхоза райцентра в минувшем году доля местных видов топлива составила 81,4 процента при задании 86,4 (в среднем по области процент мвт 66,6% при плане 75), невыполнение показателя связано с тем, что одна из трёх котельных в Чашниках работает только на газу. УП «ЖКХ» г. Чашники направило ходатайство в облисполком о включении в областную программу энергосбережения на 2018-2020 годы мероприятия по модернизации этой котельной (№3) с установкой щепяного котла.

Работа по экономии энергоресурсов велась и по другим направлениям деятельности. Потери в магистральных сетях предприятия в минувшем отопительном сезоне составили при задании 11 процентов 6,8 процента (в среднем по области — 12), в этом году собственными силами уже заменены 200 из 3 000 запланированных на 2018-й погонных метров тепловых сетей (на ПИ-трубы). К началу отопительного сезона 2018-2019 годов коммунальщики райцентра планируют за свои средства заменить котлы на пеллетные в Ведренской ДСБШ, Кащинской СШ, Лукомльской ДСНШ, Лукомльском Доме культуры, за бюджетные — в Черее для отопления жилфонда и на ФАПе. В Новой Заре намечено подключить котельную Кащинского детсада к центральной котельной. При наличии финансирования в 2018 году будут установлены щепяной котёл с механической загрузкой щепы на котельной №2, по предварительным подсчётам экономический эффект — 94, 3 тысячи рублей в год (окупаемость 3,2 года). Для складирования дров построен навес на котельной №2, начато строительство навеса на котельной №1 под объём щепы 2000 метров кубических, что будет способствовать повышению качества топлива.

Позволит дистанционно вести контроль за теплоснабжением, экономить теплоэнергию оборудование в 2018 году 32 тепловых пунктов многоквартирных жилых домов в райцентре системами автоматизации и диспетчеризации, средства на данные цели выделены.

Чуть позже в своем выступлении директор УП «ЖКХ» г. Чашники Д. Д. Ермашкевич отметит: мероприятия по экономии ресурсов позволяют выполнять доведенные планово-расчётные цены в области теплоснабжения. Фактическая стоимость 1 Гкал в 2017 году составила 97,24 рубля при задании 98,2, в первом квартале текущего года 79,53 рубля для предприятий и 82,93 рубля для населения при задании 91,91.

Необходимость постоянной работы над уменьшением затрат на производство, а значит и по снижению себестоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в ходе заседания отметил Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Л. В. Анфимов. Важно при этом находить внутренние резервы, использовать их в полной мере.

Проблемным пока для чашникских коммунальщиков остаётся вопрос заготовки под потребность щепы и дров. Руководством райисполкома, жилищно-коммунальным хозяйством райцентра предпринимались меры, однако Бешенковичский, Лепельский лесхозы не могут обеспечить необходимые объёмы.

Неправильно, чтобы на Витебщине остаться без дров, подчеркнул Леонид Васильевич, надо находить точки соприкосновения для того, чтобы снять проблему. Может, частично порешать вопрос с заготовкой древесины силами самого предприятия. Председатель Комитета госконтроля предостерёг от взаимодействия с посредническими структурами, предлагающими продукцию по более высоким ценам, хотя работать с частником при выгодных условиях никто не запрещает.

Председатель райисполкома Л. В. Плешко обратил внимание на решение проблемных моментов в обеспечении людей теплом исходя из практики предыдущего отопительного сезона. Михаил Викторович информировал, что в микрорайоне бумажной фабрики сразу же после отопительного сезона жилкомхоз заменил сети горячего водоснабжения. На контроле и вопрос теплоснабжения в микрорайоне спиртзавода, ведётся предметная работа с собственником, и он к началу отопительного сезона будет снят, заверил Михаил Викторович. Приняты заверения директора Лукомльской ГРЭС А. А. Базыленко, что с введением Островецкой АЭС и изменением режима работы Лукомльской ГРЭС без тепла город энергетиков не останется — начнёт действовать котельная, строительство которой ведётся ЛГРЭС и Витебскэнерго. Возможно, и работникам электростанции стоит подумать о том, чтобы уйти от посредника в лице «Коммунальника» при предоставлении тепла на отопление, напрямую заключая договора с потребителями, отметил Леонид Владимирович Плешко.

Что важно, финансирование подготовки объектов социальной сферы, жкх осуществлялось в пределах плановых ассигнований.

Председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь Л. В. Анфимов особо подчеркнул, что работать надо так, чтобы не было нареканий людей, ведь от этого зависит их настроение, отношение к власти. И тарифы чтоб были доступные, целесообразные, соответствовали зарплатам людей, к этому надо стремиться.

Обращаясь к аудитории, Леонид Васильевич отметил, что все занятые в экономической сфере должны быть нацелены на то, чтобы зарплаты работников довести до уровня, обеспечивающего достойный уровень жизни людей. Предстоит удвоить валовый внутренний продукт, исходить следует из понимания того, экономика страны состоит из микроэкономик — предприятия, региона. Непременным условием движения вперёд — повышение конкурентоспособности продукции, и важнейшим здесь снижение себестоимости при её производстве.

На заседании райисполокома рассматривались состояние и меры по дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в районе. Об этом — в следующем номере газеты.

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В последний отопительный период в райисполком поступили три обращения граждан по вопросам отопления и горячего водоснабжения, в вышестоящие организации их не было (в отопительный сезон 2016-2017гг. — 5).

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УНП ЖКХ «Коммунальник» в прошедшем году вёл капремонт домов № 19, 23 по улице Набережной, а также Панчука,1 и Энергетиков, 23Б в Новолукомле. Жилфонд города энергетиков на сто процентов оснащён приборами учёта и системой регулировки тепловой энергии. Управление регуляторами температуры отопления осуществляется датчиками температуры наружного воздуха.