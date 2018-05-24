С Днем работников физической культуры и спорта





Уважаемые работники спортивной отрасли, тренеры и спортсмены, ветераны спорта, сторонники активного и здорового образа жизни Чашникского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников физической культуры и спорта!

Спорт несет людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит преодолевать любые трудности. Сегодня физкультура является важной составляющей в организации досуга населения, воспитании молодежи. Радует, что все больше жителей Чашникского района приобщается к здоровому образу жизни, а для многих спорт и физическая культура стали неотъемлемой её частью.

Искренняя признательность всем, для кого физкультура и спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответственности наши юные спортсмены достойно представляют район на соревнованиях различного уровня, добиваются высоких результатов.

Желаем всем крепкого здоровья, силы духа, счастья, ярких достижений и побед!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.