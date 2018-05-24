Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)















9 мая радость смешивается с горечью утрат. Мы вспоминаем о погибших и прославляем людей, подаривших мирное небо над головой. В городе энергетиков нынешнюю, семьдесят третью победную весну встречали 4 ветерана Великой Отечественной, 19 узников фашистских концлагерей, 2 работника тыла, 3 жителя блокадного Ленинграда и, конечно, жители города.

В Новолукомле праздничные мероприятия, посвящённые победе советского народа в Великой Отечественной войне, начались на центральной площади. Руководители района и города, представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодёжи возложили гирлянды, венки и цветы к памятнику Герою Советского Союза Ф. Ф. Озмителю. Затем колонна направилась к месту проведения митинга. Многие новолукомчане пришли на праздник с портретами своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков…Конечная точка маршрута — мемориал в деревне Старые Лавки.

























Торжественный митинг открыл председатель Чашникского районного исполнительного комитета Л. В. Плешко. Он поздравил новолукомчан и гостей города с 73-й годовщиной Великой Победы. Леонид Владимирович подчеркнул, что этот праздник — дань памяти тем, кто защищал Родину, трудился в тылу, кто подарил нам счастье жить и творить под мирным небом. Цена его очень велика: 15 тысяч жителей района остались на полях той страшной войны, 187 населённых пунктов Чашниччины были частично или полностью уничтожены, сожжены более 2 тысяч дворов. Наш долг — помнить об этом и беречь мир.

Далее к присутствующим обратился председатель Новолукомльского горисполкома В. В. Фадеев. Он поблагодарил всех, кто с оружием в руках и на трудовом фронте приближал светлый час свободы. И хотя молодой город энергетиков не изведал ужасов войны, его жители на протяжении многих лет свято чтут подвиг советского народа. Новолукомчане всегда с честью выполняли свой воинский долг.











С праздником новолукомчан поздравил начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Чашникского района майор А. С. Бурбицкий. В своём обращении Александр Сергеевич подчеркнул, что в настоящее время в Вооруженных Силах страны достаточное внимание уделяется повышению уровня подготовки военнослужащих, оснащению армии новейшими образцами техники и оружия, чтобы надежно защищать Родину.





















От имени молодёжи города выступил учащийся СШ №2 Артём Большунов. Он искренне поблагодарил всех, кто подарил потомкам мирное небо над головой, поднял страну из руин и дал всем нам возможность жить в независимой республике.

В перерывах между выступлениями звучали песни в исполнении детской образцовой студии «Ля-Ля-фанька» Новолукомльского Дворца культуры. Проникновенные стихи читали участники детского коллектива «Театр игры» ДК.

Минута молчания под звон тревожного колокола стала данью памяти и уважения павшим в годы Великой Отечественной войны. В честь Великой Победы прогремели салюты. А затем на мемориале гирлянду возложили солдаты войсковой части из Боровки, представители первичной ветеранской организации, руководство района и города, представители трудовых коллективов, школьники, студенты – венки и цветы.

На площадке рядом с мемориалом развернулась полевая кухня. После окончания митинга все желающие смогли отведать солдатской каши.





Народные гулянья продолжились на центральной площади города, где состоялся концерт, подготовленный учащимися Новолукомльской ДШИ.

Силами работников Дворца культуры были организованы различные развлекательные мероприятия. Днём на площади рядом с учреждением дети и взрослые соревновались в спортивно-поисковом квесте «Курс молодого бойца». Затем для мальчишек и девчонок началась игровая программа «Солдатушки – бравые ребятушки «. Вечером зрителей пригласили на праздничный концерт «Сверкай, салют, победными огнями!», перед началом которого состоялся флеш-моб с участием студии современного танца «MIX». Позже началась дискотека, на которой горожан ждал сюрприз – импровизированное фаер-шоу от работников ПУ «Чашникигаз».

Горожане поддержали акцию «Зажги свою свечу в память о погибших». 22.30 – площадь города засверкала огоньками в знак всенародной скорби о жертвах войны.

Варвара ЮРКЕВИЧ.