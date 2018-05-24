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Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

25.05.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

Гирлянду к памятнику Ф. Ф. Озмителю возлагают представители молодого поколения новолукомчан.

Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

9 мая радость смешивается с горечью утрат. Мы вспоминаем о погибших и прославляем людей, подаривших мирное небо над головой. В городе энергетиков нынешнюю, семьдесят третью победную весну встречали 4 ветерана Великой Отечественной, 19 узников фашистских концлагерей, 2 работника тыла, 3 жителя блокадного Ленинграда и, конечно, жители города.
В Новолукомле праздничные мероприятия, посвящённые победе советского народа в Великой Отечественной войне, начались на центральной площади. Руководители района и города, представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодёжи возложили гирлянды, венки и цветы к памятнику Герою Советского Союза Ф. Ф. Озмителю. Затем колонна направилась к месту проведения митинга. Многие новолукомчане пришли на праздник с портретами своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков…Конечная точка маршрута — мемориал в деревне Старые Лавки.

Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

Торжественный митинг открыл председатель Чашникского районного исполнительного комитета Л. В. Плешко. Он поздравил новолукомчан и гостей города с 73-й годовщиной Великой Победы. Леонид Владимирович подчеркнул, что этот праздник — дань памяти тем, кто защищал Родину, трудился в тылу, кто подарил нам счастье жить и творить под мирным небом. Цена его очень велика: 15 тысяч жителей района остались на полях той страшной войны, 187 населённых пунктов Чашниччины были частично или полностью уничтожены, сожжены более 2 тысяч дворов. Наш долг — помнить об этом и беречь мир.
Далее к присутствующим обратился председатель Новолукомльского горисполкома В. В. Фадеев. Он поблагодарил всех, кто с оружием в руках и на трудовом фронте приближал светлый час свободы. И хотя молодой город энергетиков не изведал ужасов войны, его жители на протяжении многих лет свято чтут подвиг советского народа. Новолукомчане всегда с честью выполняли свой воинский долг.

Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

С праздником новолукомчан поздравил начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Чашникского района майор А. С. Бурбицкий. В своём обращении Александр Сергеевич подчеркнул, что в настоящее время в Вооруженных Силах страны достаточное внимание уделяется повышению уровня подготовки военнослужащих, оснащению армии новейшими образцами техники и оружия, чтобы надежно защищать Родину.

Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)
Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

От имени молодёжи города выступил учащийся СШ №2 Артём Большунов. Он искренне поблагодарил всех, кто подарил потомкам мирное небо над головой, поднял страну из руин и дал всем нам возможность жить в независимой республике.
В перерывах между выступлениями звучали песни в исполнении детской образцовой студии «Ля-Ля-фанька» Новолукомльского Дворца культуры. Проникновенные стихи читали участники детского коллектива «Театр игры» ДК.
Минута молчания под звон тревожного колокола стала данью памяти и уважения павшим в годы Великой Отечественной войны. В честь Великой Победы прогремели салюты. А затем на мемориале гирлянду возложили солдаты войсковой части из Боровки, представители первичной ветеранской организации, руководство района и города, представители трудовых коллективов, школьники, студенты – венки и цветы.
На площадке рядом с мемориалом развернулась полевая кухня. После окончания митинга все желающие смогли отведать солдатской каши.

Мир. Весна. Жизнь(+ФОТО)

Народные гулянья продолжились на центральной площади города, где состоялся концерт, подготовленный учащимися Новолукомльской ДШИ.
Силами работников Дворца культуры были организованы различные развлекательные мероприятия. Днём на площади рядом с учреждением дети и взрослые соревновались в спортивно-поисковом квесте «Курс молодого бойца». Затем для мальчишек и девчонок началась игровая программа «Солдатушки – бравые ребятушки «. Вечером зрителей пригласили на праздничный концерт «Сверкай, салют, победными огнями!», перед началом которого состоялся флеш-моб с участием студии современного танца «MIX». Позже началась дискотека, на которой горожан ждал сюрприз – импровизированное фаер-шоу от работников ПУ «Чашникигаз».
Горожане поддержали акцию «Зажги свою свечу в память о погибших». 22.30 – площадь города засверкала огоньками в знак всенародной скорби о жертвах войны.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
 
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9 мая радость смешивается с горечью утрат. Мы вспоминаем о погибших и прославляем людей, подаривших мирное небо над головой. В
 
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