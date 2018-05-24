Мы помним! Мы гордимся!(+ФОТО)











9 мая жители нашего района торжественно и празднично отметили 73-ю годовщину Великой Победы. Накануне и в этот день повсеместно на Чашниччине прошли праздничные мероприятий, посвящённые столь знаменательному событию в жизни нашего общества.

Праздничные торжества в Чашниках начались шествием по улице Советской. В колонне — руководители района, представители многочисленных трудовых коллективов, общественных объединений, учащаяся молодёжь с портретами ветеранов, своих родственников. Песни и музыка соответствующей тематики, похорошевшие улицы, парки и скверы, праздничное настроение жителей и гостей города — всё это подчёркивало важность и значимость происходящего.







Местом остановки колонны — памятник воинам-освободителям и Аллея Героев Советского Союза.

Здесь состоялся митинг, посвящённый победе советского народа в Великой Отечественной войне, участниками которого в первом ряду — убелённые сединой ветераны.

Обращаясь к жителям и гостям района, ветеранам Великой Отечественной, председатель райисполкома Л. В. Плешко сердечно поздравил всех с самым дорогим для всех нас праздником — Днём Победы. 9 Мая — особый день для каждой семьи белорусов и людей, живущих на белорусской земле. Это день величия и триумфа простого советского солдата, освободившего Европу и мир от фашистского гнёта. В борьбе с фашизмом победили патриотизм и сила духа нашего народа.

Ценой неимоверных усилий в тяжелейших условиях наши люди выстояли и победили. Погиб и умер от ран каждый третий житель Республики Беларусь, а в Витебской области — каждый второй. В Чашникском районе в годы оккупации были частично или полностью уничтожены 187 населённых пунктов, сожжено 2 440 дворов. И как напоминание потомкам — мемориал на месте сожжённой с жителями деревни Вишеньки, место уничтожения почти 2 тысяч жителей Чашник и более 70 святых для жителей района памятных мест.













Сегодня мы пришли на это священное место, чтобы почтить память тех, кто погиб в боях за Родину, высказать слова признательности тем, кто сделал всё возможное и невозможное, чтобы приблизить победу…

— Всё, что вы сделали для Родины, никогда не будет забыто, ваши свершения навсегда заняли самое почётное место в отечественной истории, на вашем примере учатся и будут учиться все поколения белорусов, ибо не может быть ничего достойнее, чем жертвенный подвиг во имя свободы и независимости, — подчеркнул, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной, председатель райисполкома.



















Ничего нет ценнее мира, ничто не стоит того, чтобы приносить в жертву человеческую жизнь. В послевоенное время ветераны по крупицам восстанавливали то, что разрушила война. Мы испытываем чувство признательности и благодарности, глубокого уважения к ним, говорим сердечное спасибо, наши низкий поклон и безграничная благодарность за мир и спокойствие на нашей земле.

Пожелание Леонида Владимировича всем — мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.

Объявляется минута молчания. Гремят праздничные салюты. Спустя мгновения к памятнику воинам-освободителям и на Аллее Героев Советского Союза от руководства района и ветеранов Великой Отечественной войны, трудовых коллективов, молодёжи, общественных организаций, жителей города и других ложатся венки, гирлянды и цветы. В знак нашей благодарной памяти…

А затем заупокойную литию провёл благочинный церквей Чашникского округа, настоятель прихода храма Преображения Господня г. Чашники, протоиерей Владимир Коледа.

Волнующими и трогательными стали выступление детских вокальных групп ГДК с песней «Нам нужен мир» с лампадами в руках, вручение ветеранам цветов.









…Торжественным маршем проходят военнослужащие 19 гвардейской отдельной механизированной бригады, с флагами проезжают представители мотоклуба.

Воспоминаниями о былом, теплом общения была наполнена встреча ветеранов Великой Отечественной войны «Солдатский привал» и руководства района.











Праздничные мероприятия в этот день продолжили легкоатлетическая эстафета на кубок Великой Победы (победителем которой, кстати, стала команда бумажной фабрики), выступления коллективов художественной самодеятельности, работа тематических площадок, торговли и солдатской кухни, выставка спецтехники и оружия, показ в городском Доме культуры художественного фильма «Мы из будущего». Немало эмоций вызвал «Забег отважных», требовавший от участников силы, ловкости, выносливости, а значит, систематических занятий физкультурой и спортом.

Завершила программу дня праздничная дискотека.

Михаил ДЕРЕВЯГО.