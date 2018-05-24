Как слово наше отзовётся





Средства массовой информации призваны формировать конструктивное общественное мнение, своевременно и объективно подать информацию, искренне и вдумчиво вести общение с аудиторией. Об этом председатель Витебского областного исполнительного комитета Н. Н. Шерстнёв говорил во время торжественного мероприятия по случаю профессиональных праздников — Дня печати, Дня работников радио, телевидения и связи.

Встречи главы области с представителями массмедиа стали уже доброй традицией, и проходят они в форме откровенного разговора, открытого диалога. Что важно для всех, ведь именно через средства массовой информации люди узнают о важнейших событиях, новостях, изменениях в стране, области, регионе, отметил Николай Николаевич.

Жизнь не стоит на месте, журналисты в авангарде событий, они — проводники передовых идей. Меняются и сами СМИ, перед которыми стоят задачи через умы и души людей пробуждать интересы, удержать читателя, зрителя, грамотно расставлять приоритеты. Сегодня востребована журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. Качество информационного продукта определяет гражданская позиция журналистов, интеллект, знания, объективность и порядочность, стремление подсказать, помочь аудитории разобраться в том, что происходит в мире. СМИ участвуют в создании социального настроения людей, формировании имиджа области. Одной из задач средств массовой информации — вскрывать недостатки, анализировать причины и показывать пути их решения.

Показывать жизнь во всём её богатстве, лучше вникать в суть явлений, остро реагировать на недостатки, негативные явления в обществе — на это нацеливает государственные средства информации областной исполнительный комитет.

В торжественной обстановке Н. Н. Шерстнёв вручил награды победителям областного творческого конкурса печатных СМИ на премию имени Франциска Скорины и электронных — на премию «Витязь» за 2017 год, отдельным представителям журналистского цеха. Также отметили журналистов за плодотворное сотрудничество Следственный комитет, управление внутренних дел, прокуратура области, объединение профсоюзов.

А затем по традиции глава области провёл пресс-конференцию, ответил на вопросы журналистов. Касались они изменений в Законе о СМИ, совершенствования подготовки системы кадров, повышения инвестиционной привлекательности региона, развития частного предпринимательства и бизнеса, интеграционных структур, туристического потенциала и другого.

Михаил ДЕРЕВЯГО.