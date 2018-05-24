В Гомеле мужчину будут судить за убийство и изнасилование. Его нашли по генотипу через 9 лет

В Гомельский областной суд направлено уголовное дело на 48-летнего мужчину. По версии следствия, в первый день после выхода на свободу он изнасиловал и убил женщину. Но выйти на его след удалось лишь через десяток лет, сообщает Генпрокуратура.

В январе 2008-го пьяный мужчина набросился на 39-летнюю женщину, изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера, после чего избил до смерти.

Еще тогда следователи прокуратуры нашли на теле убитой биологические следы преступника и внесли генотип в республиканскую базу данных. В 2017 году анализ показал совпадение.

Подозреваемым оказался 48-летний мужчина, в день преступления его как раз условно-досрочно освободили от ареста за избиение. Сейчас он под стражей и ждет суда.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью (за это грозит наказание вплоть до смертной казни), изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.