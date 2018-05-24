"Это дает шанс расслабиться". Незамужние белоруски морозят яйцеклетки, чтобы отложить роды на потом

Заморозка яйцеклеток для некоторых незамужних белорусок порой единственная возможность избавиться от страха так и не родить детей. Проходя эту процедуру, они дают себе возможность сначала построить карьеру, найти спутника жизни, возможно, справиться с каким-либо заболеванием, а уже потом, даже после 40 лет родить здорового малыша.





«Возможно, в 37 лет я рожу сама, но в 41 год мне уже, наверное, нужна будет помощь»

С Анной (имя изменено по этическим соображениям) мы встречаемся в одном из минских кафе. Ей 32 года, она очень эффектная молодая девушка, в красивом ярком платье, подчеркивающем фигуру, с длинными ухоженными волосами. Она работает менеджером по продажам и зарабатывает в месяц около тысячи долларов. В конце прошлого года девушка ездила в Витебск, чтобы в израильско-белорусском центре семейного здоровья «БИНА» заморозить свои яйцеклетки.

Героинь для этого материала мы искали около года — никто не согласился даже анонимно рассказать о том, как решил отсрочить свое материнство. Хотя женщины, которые планируют отложить беременность на потом, долгосрочно яйцеклетки могут заморозить в нескольких медцентрах в Минске. Например, такую услугу предлагают в медцентрах «Ева» и «ЛОДЭ», в Центре репродуктивной медицины.

В странах Запада этой процедурой уже давно никого не удивишь. Такие крупные компании как Apple и Facebook даже предлагают оплатить заморозку яйцеклеток своим сотрудницам, если те планируют отложить на потом рождение детей. Ведь по системе ВОЗ репродуктивным считается возраст женщины до 49 лет включительно.

На постсоветском пространстве о заморозке яйцеклеток тоже знают. Российские звезды не скрывают, что пользуются этой услугой.



Замороженные яйцеклетки хранятся сколько угодно времени — в таких криохранилищах при температуре минус 196 ºС

Анна десять лет встречалась с молодым человеком, но два года назад они расстались.

— Мы встречались, а потом он резко сказал: «Спасибо, что ты была в моей жизни. Пока». Полгода после этого я еще колебалась: морозить ли яйцеклетки. Думала, что, может быть, кого-то встречу. Потом поняла, что время идет, годы идут. И я прекрасно знаю, чем это все может закончиться. Чем ты старше становишься, тем сложнее забеременеть, качество яйцеклеток тоже ухудшается. При этом резко возрастает риск пороков плода, — говорит она, периодически помешивая трубочкой молочный коктейль.

Считается, что у здоровой женщины в возрасте 30−34 лет из десяти яйцеклеток — восемь здоровых. В 40 лет из десяти здоровой, то есть с нормальным набором хромосом, может быть только одна.

О заморозке яйцеклеток девушка узнала, когда училась в университете, но не думала, что ей это может понадобиться — не думала, что в 32 года у нее еще не будет детей. Сейчас она планирует родить трижды: в 34 года, 37 лет и 41 год.

— Возможно, в 34 и 37 лет я сама рожу, но в 41 год мне уже, наверное, нужна будет помощь, — рассуждает она.

В декабре 2017 года ей сделали пункцию и забор восьми яйцеклеток, в марте 2018 года — повторный забор еще восьми яйцеклеток.



Юрий Занько

Директор витебского медцентра и практикующий врач акушер-гинеколог Юрий Занько, рассказывает, что к процедуре женщине нужно готовиться. А именно со второго дня менструации ей делают уколы гормональных препаратов, на десятый день цикла делают еще один специальный укол, и через 35 часов под наркозом и контролем УЗИ проводят забор ооцитов. Ооцитами медики называют яйцеклетку на ранней стадии созревания. Процедура занимает 10−20 минут и имеет такие же риски, как и любое хирургическое вмешательство. Однако медики говорят, что современная медицина все эти риски нивелирует.



В руках врачей катетер для переноса эмбрионов

Ооциты помещают в специальный раствор, а затем — в жидкий азот, где они хранятся, сколько угодно времени, при температуре минус 196 ºС. По словам врача, срок хранения никак не влияет на качество ооцитов. И это доказано не только исследованиями, но и медицинской практикой.

Анне сделали два забора яйцеклеток, чтобы повысить шансы на оплодотворение.

— Оптимальное количество ооцитов, которое может понадобиться женщине, желающей отложить беременность — 16−24. А это две пункции, — рассказывает врач.





«Заготавливать яйцеклетки стоит между 24 и 32 годами»

За две процедуры Анна заплатила около 9 тысяч рублей, еще около 400 рублей она платит за год хранения яйцеклеток.

— Некоторые знакомые говорили, что я ненормальная, что нельзя идти против природы, все должно быть естественно… Но меня интересует только мое личное мнение и мне нужна стабильность, чтобы я знала, что в 37 лет, когда у меня может не быть запаса своих яйцеклеток, я смогу родить, — отмечает она.





Стоимость процедуры во всех клиниках, где ее проводят, отличается и зависит от каждого конкретного случая и препаратов, которые потребуются. При этом данная услуга — не массовая. Большого спроса на нее пока нет.

В той же витебской клинике 14 таких пациенток, заморозивших яйцеклетки на будущее. Из них четыре — белоруски, остальные женщины из Израиля, России и Туркменистана. На эту процедуру они решились в возрасте 24−32 лет.

— Начиная с 30−32 лет, качество ооцитов ухудшается. Они формируются с неправильным набором хромосом. Поэтому логичнее всего, если у женщины нет планов родить до 32 лет, заготавливать ооциты между 24 и 32 годами, — объясняет Юрий Занько.





Когда женщина поймет, что не способна сама забеременеть, она сможет использовать свои замороженные яйцеклетки. При этом если она захочет прибегнуть к ЭКО после 40 лет, а у нее не будет своих яйцеклеток или они будут плохого качества, ей не придется прибегать к помощи доноров — есть свой запас. Во время ЭКО яйцеклетку разморозят, оплодотворят, и эмбрион поместят в матку пациентки.

Кому может понадобиться заморозка яйцеклеток?

Анна рассказывает: после того, как заморозила яйцеклетки, ей стало спокойнее жить.

— Это просто дает тебе шанс разгрузить мозги и расслабиться, не думая о том, что над головой висит этот меч — никогда не иметь детей. У меня такой характер, что я не могу жить без плана на будущее. И все, что от меня зависит, я буду делать. Не могу сидеть и ждать, что, мол, пусть все будет так, как будет. И если есть такие методики, то почему бы ими не пользоваться? — задается вопросом она.





Юрий Занько отмечает, что заморозка яйцеклеток может понадобиться не только тем, кто планирует отложить беременность. Например, у женщины могут диагностировать эндометриоз. Это болезнь, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за его пределами. Лечение тяжелой формы этой болезни часто может привести к необратимому исчезновению в яичниках яйцеклеток. До лечения можно подстраховаться и провести заморозку.

Также такая процедура нужна больным раком, которых будут лечить с помощью лучевой и химиотерапии.

— Современная медицина позволяет относиться ко многим онкологическим заболеваниям не как к смертельному приговору. Будет сложное и длительное лечение, но после него человек может жить полноценной жизнью. Но во время лечения многих локализаций рака непоправимо повреждаются фолликулы яйцеклеток, — говорит он.



В разноцветных визотубах — ооциты.

Медик уверен, что со временем заморозка яйцеклеток станет более популярна у незамужних белорусок. Ведь по статистике наши женщины рожают все позже, и при этом растет число родов у женщин в возрасте 40−44 лет.