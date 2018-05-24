Предназначение спасателей Лоевщины — предотвратить беду

С открытием купального сезона на Лоевщине спасатели заступили на круглосуточную вахту в местах массового отдыха, максимально усилив при этом рейдовую работу. Как отметил начальник спасательной станции районной организации ОСВОД Владимир СКЛЕМА, главная цель регулярного профилактического патрулирования — пресечь правонарушения, которые могут иметь печальные последствия. Личное участие в воскресном рейде позволило оценить, насколько высок уровень сознательного отношения к отдыху у наших граждан.

На пути следования катера вдоль прибрежной полосы от места дислокации спасателей до населённого пункта Переделка то и дело встречались лодки любителей рыбалки, которых Днепр манит к себе круглый год в любую погоду. Километр за километром преодолевая водную гладь реки, приближаемся к местам установки предупредительных стендов. Надписи на них краткие, но лаконичные и вызывают живой интерес у отдыхающих и рыбаков: «На этом участке водоёма во время рыбной ловли такого-то числа выпал из лодки и утонул житель деревни Мохов, …житель деревни Переделка».

— Многие участки реки могут служить не только красноречивыми свидетелями трагедий, но и наглядным пособием по безопасности, — отмечает Владимир Петрович.

Тем не менее примерно половина из встреченных нами во время рейда отдыхающих находилась во время движения на плавательном средстве без спасательных жилетов. При этом каждый из них, как оказалось, хорошо осведомлён о правилах безопасности и административной ответственности за их нарушения.

— Штрафовать нарушителей не имеем права, — говорит Владимир Склема. — Работаем методом убеждения и надеемся, что здравый смысл победит.

Расспрашивая о причинах игнорирования правил, начальник спасательной станции одновременно заполнял учётные карточки с данными нарушителей. Среди них встречаются фамилии как жителей района, так и Гомельщины в целом (в основном это мужчины не старше 40 лет). Оправдываются, твёрдо обещают в дальнейшем не нарушать. Уверены, что несчастные случаи — это не про них.

— Так ли это? И как скоро подоспеет помощь, если что?

— В радиусе действия спасательной станции (это порядка 1200 метров) на выход катера по тревоге на помощь утопающему норматив отводит 1,5 минуты с момента поступления сигнала. Прибытие же группы к месту и извлечение пострадавшего из воды должны занять не более 3-4 минут. У сотрудников спасательной службы, имеющих дело с происшествиями на воде, эти действия отработаны до автоматизма. Однако не теряет актуальности в наши дни и крылатая фраза: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Ведь если молодой человек, демонстрируя удаль, упорно рвётся за буйки, где совсем другая глубина, если рыбак игнорирует предупреждение о приближении паводковой волны, если отдыхающий принял дозу алкоголя, разомлел на берегу и, даже толком не проснувшись, резко бросается в воду, — они должны понимать, к чему это может привести. Словом, не попадает в неприятности тот, кто их не ищет.

— Запрещённых для купания мест на территории района много?

— Согласно решению Лоевского райисполкома единственным приспособленным местом для купания в нашем районе является городской пляж. Дно реки в его пределах обследовано и очищено группой водолазов.

Контроль за выполнением правил купания в зоне отдыха в круглосуточном режиме осуществляет дежурная смена, на вооружении которой имеются необходимые плавсредства, оборудование и снаряжение: катера и гребные лодки, комплекты водолазного снаряжения, мегафоны и гидрокостюмы «мокрого» и «сухого» типов, бинокли, спасательные жилеты, круги и т.д.

На этот купальный сезон штат спасательной станции кадрами укомплектован полностью. Мотористы-рулевые, матросы-спасатели и водолазы ежегодно проходят строгую медицинскую комиссию и подтверждают свою квалификацию: сдают экзамен на умение быстро плавать, грести на лодке, бросать спасательный круг на дальность, проводить реанимационные мероприятия.

— Старт купального сезона — хороший повод напомнить гражданам о необходимости безопасного поведения на воде и вблизи водоёмов и ещё раз осмыслить причины трагедий на воде.

— В основе их всех — нарушение пяти основных «НЕ», которые мы постоянно повторяем в любой аудитории во время встреч с трудовыми коллективами, детьми и молодежью в школах, дошкольных детских учреждениях, летних оздоровительных лагерях в ходе профилактических бесед и практических занятий: НЕ купайтесь там, где делать это запрещено; НЕ входите в воду в состоянии алкогольного опьянения; НЕ прыгайте с берега в незнакомых вам местах; НЕ организовывайте игры на воде, связанные с захватом и удержанием купающихся; НЕ оставляйте малолетних детей без присмотра. Вода, как известно, не прощает беспечности.

Татьяна Белова, «ЛК».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предназначение спасателей Лоевщины — предотвратить беду С открытием купального сезона на Лоевщине спасатели заступили на круглосуточную вахту в местах массового отдыха, максимально усилив при этом рейдовую работу....