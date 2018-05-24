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Конец мая порадует солнечной погодой

25.05.2018 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Атмосферные фронты, которые на этой неделе принесли в Беларусь неустойчивую с грозовыми дождями погоду, покидают нашу территорию. Теперь преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать антициклоны — и конец мая порадует нас солнечной комфортной погодой. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 26 мая, ожидается малооблачная, преимущественно без осадков погода. Лишь в ночные и утренние часы уходящий атмосферный фронт вызовет в отдельных районах Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +8…14°С, лишь местами по Витебской и Могилевской областям она понизится до +6…7°С; максимальная температура днем +19…24°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +26°С.

27 мая, в воскресенье, при повышенном фоне атмосферного давления ожидается малооблачная без осадков погода. Температура воздуха минимальная ночью будут находиться в пределах от +5°С на северо-востоке до +12°С на юго-западе страны, днем при небольшой облачности воздух прогреется до +20…26°С.

В начале следующей недели благодаря очередному антициклону в Беларуси сохранится малооблачная без осадков погода.

В понедельник, 28 мая, — без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная днем +21…27°С.

29−30 мая, во вторник и среду, — преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…14°С, максимальная днем +22…28°С.

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Теперь преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать антициклоны - и конец мая порадует нас солнечной комфортной погодой.
 
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