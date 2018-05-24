В выходные в Беларуси до +26°С и без осадков

На этой неделе в Беларуси наблюдалась крайне неустойчивая погода – с грозами, сильными ливнями и градом. Синоптики на протяжении двух суток объявляли оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных условий. В ближайшие выходные, 26-27 мая, характер погоды изменится – на всей территории будет тепло и без осадков.

В субботу, 26 мая, как сообщает Гидромет, практически на всей территории страны дождей уже не ожидается – лишь кратковременные пройдут в ночные и утренние часы юго-западу. Ночью +5°С…+15°С, днем +19…+26°С.

В воскресенье, 27 мая, во всех регионах также, в основном, без осадков. Ночью +5°С…+13°С, днем +20…+26°С.

В Пинске, по прогнозам, в ближайшие выходные, 26 и 27 мая, ясно и без осадков, ночью не ниже +12…+14°С, максимально днем +22…+24°С.