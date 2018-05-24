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Пограничной службе исполняется сто лет

25.05.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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2018 год является знаковым для пограничного ведомства Республики Беларусь и всех граждан нашего государства, которые в различной степени связаны со службой по охране государственной границы.
Отправной точкой истории является подписание Декрета Совета народных комиссаров об учреждении Пограничной охраны РСФСР от 28 мая 1918 года.
О связи прошлого и сегодняшнего дня пограничной службы свидетельствует и тот факт, что в 1991 году решением Верховного Совета Республики Беларусь формирования пограничных войск КГБ СССР, дислоцировавшиеся на территории Беларуси, были переподчинены правительству вновь образовавшегося суверенного государства.
Это означало, что пограничники продолжили выполнять задачи по охране государственных границ, но уже не в СССР, а в Республике Беларусь, сохранив свою историю, свои боевые традиции и Боевые Знамена.

Пограничной службе исполняется сто лет

Помимо уже имевшихся пограничных воинских частей, в Республике Беларусь создавались также и новые. Одной из них стал Полоцкий пограничный отряд, который в минувшем году отпраздновал свой 25-летний юбилей.
Первый наряд Полоцкого отряда вышел на охрану Государственной границы Республики Беларусь 1 марта 1993 года. А в июле 1998 года отряду вручено Боевое знамя.
Сегодня подразделения отряда расположены в Верхнедвинском, Миорском и Браславском районах, в аэропорту Витебска и на станции Полоцк.
За период с января по май 2018г. полоцкими пограничниками за нарушение пограничного законодательства задержано более 180 чел., в том числе 6 нарушителей государственной границы. Кроме того, пограничниками изъято материальных ценностей на сумму 23 146 рублей, задержанных в 22 случаях.
В охране границы все больше используются электронные и компьютерные технологии, активно идет процесс обустройства границы в инженерном отношении, для служащих вводится новая экипировка. Новое оборудование в пунктах пропуска позволяет уменьшить время пересечения границы, облегчить и помочь работе пограничников.
Сказанное в полной мере относится и к подразделениям, которые дислоцируются на Верхнедвинщине – заставам «Совейки» и «Бигосово». Кстати, последняя носит имя красноармейца Николая Хохлова, погибшего в далёком 1927 году в неравной схватке с тремя нарушителями границы. Прошлым летом, накануне Дня пограничника, на территории заставы был установлен бюст отважного стража границы. Сделано это по решению собраний офицеров и прапорщиков Полоцкого погранотряда.

 
Теги: Витебск
 
 
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