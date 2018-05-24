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Среди победителей охотничьего турнира – верхнедвинцы
25.05.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В охотхозяйстве «Красный бор» прошёл охотничий турнир, на котором разыгран внедорожник и другие дорогостоящие подарки. Верхнедвинская команда «Бобрята» взяла третий приз – мотоцикл, наши представители победили также в личных зачётах.
Далее читайте в «ДП».
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> В охотхозяйстве «Красный бор» прошёл охотничий турнир, на котором разыгран внедорожник и другие дорогостоящие подарки. Верхнедвинская команда «Бобрята»...
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