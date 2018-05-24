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На каникулах важно позаботиться о безопасности детей
25.05.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В районе стартовал 1-й этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». В рамках акции проведен семейный спортивный праздник «Мама, папа, мы – в безопасности сильны!». Конкурс проходил в средней школе №2, яслях-саду №4 и Сарьянской средней школе.
Команды, состоящие из детей и их родителей, умело справлялись со всеми заданиями. Среди них были «Номера экстренных служб», «Хозяюшки», «Внимательные ребята», «Опасно-безопасно» и другие. Интересным оказался конкурс пап «Настоящие мужчины». Папам предстояло побывать в роли спасателей-пожарных. Надев боевую одежду и ликвидировав очаг возгорания, они в очередной раз доказали, что их семьи находятся под надежной мужской защитой.
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> В районе стартовал 1-й этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». В рамках акции проведен семейный спортивный праздник «Мама, папа, мы – в...
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