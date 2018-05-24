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На каникулах важно позаботиться о безопасности детей

25.05.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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На каникулах важно позаботиться о безопасности детей

В районе стартовал 1-й этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». В рамках акции проведен семейный спортивный праздник «Мама, папа, мы – в безопасности сильны!». Конкурс проходил в средней школе №2, яслях-саду №4 и Сарьянской средней школе.

Команды, состоящие из детей и их родителей, умело справлялись со всеми заданиями. Среди них были «Номера экстренных служб», «Хозяюшки», «Внимательные ребята», «Опасно-безопасно» и другие. Интересным оказался конкурс пап «Настоящие мужчины». Папам предстояло побывать в роли спасателей-пожарных. Надев боевую одежду и ликвидировав очаг возгорания, они в очередной раз доказали, что их семьи находятся под надежной мужской защитой.
Мамы в своих домах отвечают за порядок и уют. Для них были подготовлены задания на знание основ безопасности жизнедеятельности во время работы по хозяйству.
Детям также предстояло проявить силу, ловкость и знания ОБЖ в спортивных конкурсах с пожарной «изюминкой».
В мероприятиях приняли участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных 7 «Б» класса Верхнедвинской гимназии, которые рассказали о важности знания ОБЖ. К делу активисты подошли творчески. Исполняя песни и рассказывая стихи, ребята показали зрителям пример того, что знать правила безопасности жизнедеятельности не только полезно, но и весело.
В конце мероприятий были проведены беседы с родителями, где обсуждены вопросы безопасности детей на улице, возле водоемов, дома и т.д.
Спортивный праздник удался! По его итогам семьи награждены дипломами, сладкими и памятными призами.

 
 
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> В районе стартовал 1-й этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». В рамках акции проведен семейный спортивный праздник «Мама, папа, мы – в...
 
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