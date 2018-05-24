ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав исключил из СанПина правило о том, что в гимназиях должны учиться только в первую смену

25.05.2018 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минздрав исключил из СанПина правило о том, что в гимназиях дети должны учиться только в первую смену.

Постановление Министерства здравоохранения от 3 мая 2018 г. № 39 вносит изменения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования».

Так, документ полностью исключает пункт о том, что гимназии, лицеи, колледжи искусств, специализированные лицеи и пр. могут открываться при «условии организации образовательного процесса в первую смену». Раньше в таких учреждениях образования вторая смена была запрещена.

По новым правилам, учиться в первую смену будут лишь 1, 2, 5, 9 — 11-х классы учреждений образования (независимо от того, школа это или гимназия), а также 8-е классы, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

При этом в 6 -7-х классах учреждений образования, в которых организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне, вторая смена допускается — по согласованию с местными управлениями образования и центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По СанПину, занятия в школах должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену, не позднее 14.00 — во вторую смену. Причем во вторую смену уроки должны заканчиваться не позднее 19.30. Оптимальным временем начала занятий СанПин считает 9 утра (в первую смену).

Напомним, в этом году были отменены экзамены в пятые классы гимназий. Продолжить обучение смогут все ученики, которые закончили там младшую школу. В первые классы гимназии будут принимать в первую очередь тех, кто относится к учреждению по прописке. Тем гимназиям, где младших классов не было, рекомендовано их открыть.

Как объясняет министерство образования, гимназии теперь будут отличаться от школы программой 10−11 класса. Предполагается, что после 9 класса школьники будут сдавать независимый экзамен, по его результатам будут зачислять в 10−11 класс. В гимназиях предметы в старших классах будут изучаться только на повышенном уровне. А в школах будет и повышенный, и базовый уровень.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление Министерства здравоохранения от 3 мая 2018 г. № 39 вносит изменения в санитарные нормы и правила "Требования для учреждений общего среднего...
 
Новости дня
Новости общества
 
Людзі Смаргоншчыны: Уладзімір Яцук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика