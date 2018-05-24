В Витебске в трамвае хулиган ударил ножом подростка. Ищут свидетелей ЧП

Инцидент произошел около девяти часов вечера 4 мая в трамвае-«семерке»: 49-летний мужчина ранил ножом 16-летнего подростка, сообщает УСК по региону.

Подозреваемый — 49-летний житель областного центра — был пьян. Когда трамвай маршрута № 7 проезжал мимо дома № 62 на улице Горького, мужчина схватил несовершеннолетнего парня за волосы, достал нож и нанес ему рану в предплечье. Причин для такого поведения не было, отмечают следователи.

Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили необходимые экспертизы.

Хулигана отпустили под обязательство о явке.

Для более полного выяснения обстоятельств уголовного дела следователи просят горожан, ставших свидетелями этого происшествия в трамвае, обратиться по телефонам: 8 0212 46-21-97 (Витебский ГОСК), +375 33 399−80−44 (оперативно-дежурная служба УСК по области, круглосуточно).