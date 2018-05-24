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В Витебске в трамвае хулиган ударил ножом подростка. Ищут свидетелей ЧП
25.05.2018 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел около девяти часов вечера 4 мая в трамвае-«семерке»: 49-летний мужчина ранил ножом 16-летнего подростка, сообщает УСК по региону.
Подозреваемый — 49-летний житель областного центра — был пьян. Когда трамвай маршрута № 7 проезжал мимо дома № 62 на улице Горького, мужчина схватил несовершеннолетнего парня за волосы, достал нож и нанес ему рану в предплечье. Причин для такого поведения не было, отмечают следователи.
Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили необходимые экспертизы.
Хулигана отпустили под обязательство о явке.
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Инцидент произошел около девяти часов вечера 4 мая в трамвае-"семерке": 49-летний мужчина ранил ножом 16-летнего подростка.
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