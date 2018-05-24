Когда бесплодие - не приговор и что делать, если не получается завести детей. Задавайте вопросы гинекологу

В Беларуси около 16 процентов пар сталкиваются с проблемой зачатия детей. И статистика по бесплодию постоянно растет, особенно среди мужчин. У некоторых семей на решение проблем со здоровьем уходит по несколько лет. И часто дорогостоящее лечение не всегда дает результаты.

В каких случаях бесплодие — не приговор, какие репродуктивные технологии, помимо ЭКО, могут привести к наступлению долгожданной беременности и можно ли обезопасить себя от проблем? Об этом и не только 29 мая в прямом эфире TUT.BY расскажет врач-гинеколог Наталья Мороз.

Начало эфира в 15:00.

Прислать свой вопрос специалисту можно на адрес air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

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