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Подозрительная находка чуть не довела до тюрьмы

25.05.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Случайно обнаруженный пакет с наркотическим веществом обернулся для учащегося Октябрьского государственного профессионального лицея ограничением свободы.

Страшному социальному злу, связанному со сбытом и употреблением наркотических средств со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, в нашей стране с недавних пор поставлен жесткий законодательный заслон, влекущий за собой суровое наказание с длительными сроками изоляции от общества для виновных. И об этом, естественно, не мог не знать старшекурсник местного лицея 18-летний К., приехавший сюда на учебу из д. Птичь Петриковского района.

В тот декабрьский вечер прошлого года он, выпив со знакомыми на частной квартире, где проживал, решил прогуляться  по горпоселку. Забрел в центральный сквер, от нечего делать заглянул на сценическую площадку, где увидел торчащий между досок скамейки какой-то непонятный бумажный сверток. Развернув его, лицеист обнаружил внутри сухое растительное вещество. Любопытство и далее продолжало брать верх над нетрезвым парнем: догадавшись, что в пакете некая курительная смесь, решил забрать содержимое с собой на всякий случай: авось сам попробую затянуться наркотическим дымком. А ведь же знал, что за это наступает уголовная ответственность…

Возможно, его планам и суждено было в тот вечер сбыться, если бы не встреча в магазине с двумя знакомыми, также учащимися лицея и тоже нетрезвыми. Находясь позже на улице Урицкого, развязно державшая себя троица своим неадекватным поведением привлекла внимание проезжавших мимо работников милиции. Молодые люди были задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в Октябрьский РОВД. Вот там-то и обнаружилось, что К. нервничает больше остальных, подозрительно держит руки в карманах брюк. При дальнейшем обыске у него и нашли подозрительный сверток. Хотя перед этим милиционеры предложили задержанным добровольно сдать запрещенные к обороту вещества, если они у них имелись, и в таком случае были бы освобождены от уголовной ответственности. Подозреваемый же этого не сделал…

Экспертиза позже установила, что находившееся в пакете высушенное вещество являлось опасным наркотическим средством – марихуаной общей массой 0,1761 грамма. А его новоявленному «владельцу» — лицеисту К. соответственно было предъявлено обвинение, квалифицированное по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (статье, вызвавшей в последнее время большой общественный резонанс), как незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств.

В дальнейшем, назначая ему наказание, суд исходил из принципа индивидуализации, то есть, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, мотивов и целей содеянного, личности обвиняемого, обстоятельств, смягчающих или отягчающих его ответственность. К слову, обвиняемый ранее не судим, по месту учебы характеризуется удовлетворительно, а по месту жительства – положительно, не состоит на учете  в медучреждении. Парень полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, во внимание был принят и его совсем молодой возраст. Как отягчающее обстоятельство – совершение им данного преступления в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому с учетом всего вышесказанного суд решил, что для исправления данного лица достаточно наказания, не связанного с лишением свободы. Тем более, что обвиняемый обучается в лицее и имеет постоянное место жительства.

Окончательный приговор был вынесен судом Октябрьского района в открытом выездном судебном заседании 28 февраля текущего года. Учащийся местного профлицея К. признан виновным в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств, и на основании ч.1 ст. 328 УК РБ ему назначено наказание – один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Находясь под контролем уголовно-исполнительной инспекции, ему будет время осознать свое поведение, чтобы впредь не доверяться подобным подозрительным находкам.   

Ирина ГОЛОВАЧЕНКО, заместитель прокурора Октябрьского района.

 
 
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  Случайно обнаруженный пакет с наркотическим веществом обернулся для учащегося Октябрьского государственного профессионального лицея ограничением свободы....
 
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