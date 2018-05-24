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В столице открылся памятный знак "Стражам границы всех поколений".

25.05.2018 12:10 — Новости Общества | БT  
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Добавим, что скульптор Геннадий Буралкин еще в 2000 году трудился над созданием известного мемориального комплекса "Воинам-пограничникам" в Гродно. Открытие памятного знака в Минске стало четвертым в череде аналогичных событий, приуроченных вековому юбилею пограничных войск. Впереди открытие еще двух памятных знаков.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В столице торжественно открылся памятный знак "Стражам границы всех поколений". Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия органов пограничной службы....
 
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