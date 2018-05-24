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Совет по развитию предпринимательства предлагает закрепить новые правила работы для междугородних перевозчиков декретом
25.05.2018 12:07 — Новости Общества | БT
Следующий шаг Совета по развитию предпринимательства - внесение изменений и в действующий закон.
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Совет по развитию предпринимательства предлагает закрепить новые правила работы для междугородних перевозчиков декретом
Свои предложения он направил в правительство. Его цель - предоставить качественные услуги пассажирам и способствовать развитию конкуренции на рынке маршруток....
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