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"Марко" презентовал первые отечественные ботинки для лыж и лыжероллеров
25.05.2018 12:04 — Новости Общества | БT
Опытную партию лыжных ботинок выпустили в Белоозерске. Если образцы моделей пройдут испытания, их производство будет поставлено на поток.
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Сделано в Беларуси. Холдинг "Марко" презентовал первые отечественные ботинки для лыж и лыжероллеров. Разработать спортивную обувь поручил наш Президент. Оценку...
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