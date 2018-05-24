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На Полесье взорвали аварийный мост через реку Припять
25.05.2018 12:02 — Новости Общества | БT
Строительная техника была отведена в безопасное место. Река направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков. На этом месте будет установлено металлическое пролетное строение. Два берега Припяти сейчас соединяют понтон и паромная переправа. Отметим, строительство нового моста Президент Беларуси поручил завершить к 7 ноября.
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