В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Полесье взорвали аварийный мост через реку Припять Саперы МЧС обрушили поврежденную часть путепровода в Житковичском районе, проложив по всей длине взрывчатку. Строительная техника была отведена в безопасное...

Строительная техника была отведена в безопасное место. Река направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков. На этом месте будет установлено металлическое пролетное строение. Два берега Припяти сейчас соединяют понтон и паромная переправа. Отметим, строительство нового моста Президент Беларуси поручил завершить к 7 ноября.