За скандал в школе жителя Борисова оштрафовали на 4900 рублей

Суд вынес решение по делу многодетного отца из Борисова, который уcтроил скандал в школе. Накануне прокурор попросил признать его виновным по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство) и приговорить к одному году лишения свободы с отсрочкой наказания.



За скандал в школе Александра приговорили к штрафу в 4.900 рублей. Фото: Екатерина Борисевич, TUT.BY

— С учетом личности обвиняемого, привлечении к административной ответственности, а также с учетом того, что в ходе судебного заседания он фактически не признал свою вину, прокуратурой Борисовского района было предложено наказание в виде одного года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год. Сегодня суд Борисовского района признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 базовых величин (4 900 рублей — Прим. TUT.BY), — прокомментировала TUT.BY Наталья Ленартович, старший помощник прокурора Борисовского района.

Напомним, на скамье подсудимых 39-летний многодетный отец Александр оказался после скандала, который он устроил в школе. 15 февраля родителей семиклассника вызвали на совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Учителя хотели обсудить поведение мальчика. Но с первых секунд разговора папа вел себя агрессивно.

— Когда Александр зашел с сыном, грубо спросил: «Что надо? Чего вы от меня хотите?». А потом каждому сказал: «Кто ты? Кто ты?». Мои учителя стали представляться по очереди, я предложила поговорить спокойно, ведь ничего страшного не произошло. А когда стала зачитывать причину вызова, папа прервал: «Хватит, я все понял». Дальше все происходило быстро, — рассказывал в суде директор школы. — Он оттолкнул ногами стул, встал в злобную позу, набросил на себя капюшон, взял ключи и бросил их о стол. Потом три раза ударил кулаком по столу со словами: «Мрази, урою! Не выйдете отсюда!». А затем пытался перевернуть на нас стол, но упала только одна его часть. Дальше он толкнул ногой стул и тот полетел в горшок. Ребенок бросился к нему: «Папа, не надо здесь!». Уходя, папа дернул ручку так, что она сломалась, осыпалась штукатурка. Была минутная пауза.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство), а причинный ущерб в школе был оценен в 54 рубля 51 копейку. В уголовном деле 6 потерпевших, это учителя, на глазах которых происходил скандал. Уже во время суда Александр признался, что ему стыдно за свое поведение, дебош в школе он объяснил проблемами на работе.

— Чтобы попасть на совет профилактики, пришлось отпроситься на работе. До этого советовался с коллегами, меня ввели в заблуждение, сказали, сына могут отправить на психологическую экспертизу. Я волновался. Понимаете, в то время работал в Минске, вставал в 5 утра, в 9 вечера возвращался. В тот день торопился на встречу по работе, а меня еще накрутили, — говорил во время допроса в суде Александр. — Стыдно за свои действия, виноват, не хотел вводить людей в замешательство (показал рукой на потерпевших. — Прим. TUT.BY). У меня само нахождение в школе вызывало неприязнь, слушать никого не хотел. Может, это нервный срыв?

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как сообщили TUT.BY в прокуратуре Борисовского района, гособвинитель этим правом не воспользуется.