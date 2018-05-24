В Полоцком университете восстановили ректорские двери. Но открывать их будут редко

В одном из корпусов Полоцкого государственного университета открыли ректорские двери, которые не действовали полтора столетия — их заложили в 1860 году. Но и сейчас необычный вход будет открываться редко, лишь по особым случаям.



Дмитрий Лазовский, ректор ПГУ, на церемонии открытия дверей

Двери украшены металлическими пластинами, на которых отражена история здания бывшего Полоцкого иезуитского коллегиума, где размещается сейчас часть университета.

В церемонии торжественного открытия дверей приняли участие ректор университета Дмитрий Лазовский и председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук. Они сообщили, что этот вход будут открывать всего несколько раз в год — во время приезда высокопоставленных гостей.



Еще две недели назад вход был заложен.



Двери украшены металлическими пластинами, которые иллюстрируют историю здания. Коллаж из фотографий Андрея Буховецкого

В 2003 году университету передали здание бывшего иезуитского коллегиума — учебного заведения, основанного в Полоцке в ХVI веке. В 1812 году коллегиум преобразовали в академию с правами университета. В 1820-х годах в зданиях располагалось высшее пиарское училище, затем — кадетский корпус. После Великой Отечественной войны здесь разместили военный госпиталь.

При иезуитах в здании были предусмотрены специальные ректорские двери, но в 1860-м году, когда в него переехали кадеты, вход заложили. Долгое время на его месте находилось окно. Руководство университета решило восстановить двери. Для этого построили ступеньки к новому входу и разобрали часть стены.