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В Полоцком университете восстановили ректорские двери. Но открывать их будут редко
25.05.2018 12:51 — Новости Общества | Tut.by
В одном из корпусов Полоцкого государственного университета открыли ректорские двери, которые не действовали полтора столетия — их заложили в 1860 году. Но и сейчас необычный вход будет открываться редко, лишь по особым случаям.
Двери украшены металлическими пластинами, на которых отражена история здания бывшего Полоцкого иезуитского коллегиума, где размещается сейчас часть университета.
В церемонии торжественного открытия дверей приняли участие ректор университета Дмитрий Лазовский и председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук. Они сообщили, что этот вход будут открывать всего несколько раз в год — во время приезда высокопоставленных гостей.
В 2003 году университету передали здание бывшего иезуитского коллегиума — учебного заведения, основанного в Полоцке в ХVI веке. В 1812 году коллегиум преобразовали в академию с правами университета. В 1820-х годах в зданиях располагалось высшее пиарское училище, затем — кадетский корпус. После Великой Отечественной войны здесь разместили военный госпиталь.
При иезуитах в здании были предусмотрены специальные ректорские двери, но в 1860-м году, когда в него переехали кадеты, вход заложили. Долгое время на его месте находилось окно. Руководство университета решило восстановить двери. Для этого построили ступеньки к новому входу и разобрали часть стены.
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При иезуитах в здании коллегиума были предусмотрены специальные ректорские двери, но в 1860-м году вход заложили. Руководство университета решило восстановить...
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