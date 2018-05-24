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Солнце и тепло. Погода в Гродно и области в последние выходные мая
25.05.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by
В последние майские выходные в Гродненской области будет тепло и солнечно — установится практически летняя погода. Температура воздуха прогреется до +25°C.
В субботу, 26 мая, утром будет немного облачно, без осадков. Днем и вечером — солнечно. Температура днем — +23…25°C.
В воскресенье, 27 мая, утром — небольшая облачность. Днем и вечером — ясно. Будет очень тепло. Температура днем — +22…24°C. Утром — +16…18°C.
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В последние майские выходные в Гродненской области будет тепло и солнечно. Практически летняя погода. Температура воздуха прогреется до +25°C.
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