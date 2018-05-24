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Милиция и ГАИ переходят на летний режим несения службы
25.05.2018 12:10 — Новости Общества | БT
Вместе с тем милиционеры отмечают, что с каждым годом культура поведения белорусов повышается - этому способствует организация площадок отдыха и профилактические работы.
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