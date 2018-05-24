Где с 25 мая в Минске меняется движение транспорта

С 25 мая меняется движение транспорта на улицах Ульяновской, Чижевских и проспекте Жукова. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На улице Ульяновской (от улицы Ленина до Свердлова) будет временно закрыто движение для всех видов транспорта 26, 27 мая и 2, 3 июня. По этой причине вносятся изменения:

— движение автобусного маршрута № 901 в направлении Комаровского рынка организуется по улицам Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, Маяковского, Аранской, Ленина, Ульяновской, Первомайской и далее по маршруту, в направлении ДС Дружная — по Ульяновской, Ленина, Аранской, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту. На изменяемом участке будет предусмотрено выполнение остановок «ст.метро Первомайская», «Ленина» «Фабрика Коммунарка», «Смоленская», «Белмедпрепараты», «Аранская», «Технологический университет»;

— движение автобусного маршрута № 127 от улицы Тростенецкой организуется по улицам Аранской, Маяковского, Свердлова, проспекту Независимости, улицам Бобруйской, Свердлова, Маяковского, Аранской, Тростенецкой с выполнением на изменяемом участке остановок «Фабрика Коммунарка», «Белмедпрепараты», «Аранская».

На это время организуется работа временного автобусного маршрута № 912 «ДС Серебрянка — ст. метро Первомайская» со следованием по улице Якубова, Плеханова, проспекту Рокоссовского, улицам Тростенецкой, Ленина с выполнением всех промежуточных остановок.

На проспекте Жукова (от улицы Пономаренко до Грушевской) будут закрывать все движение из-за асфальтирования дороги 26 и 27 мая. Поэтому:

— движение автобусов маршрута № 23 в направлении конечного пункта «Городской Вал» организуется по улицам Пономаренко, Харьковской, Бетонному проезду, улице К. Либкнехта и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «просп. Жукова» по улице Харьковской, в обратном направлении — без изменений;

— движение автобусов маршрута № 49 в направлении улицы С. Ковалевской организуется по проспекту Пушкина, улице Харьковской, Бетонному проезду, улице Р. Люксембург и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «просп. Жукова» по Харьковской, в обратном направлении — без изменений;

— движение автобусов маршрута № 57 в направлении улицы Семашко организуется с К. Либкнехта налево на съезд транспортной развязки с проспекта Жукова (продолжение Бетонного проезда), улицам Р. Люксембург, Щорса, проспекту Дзержинского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «Сквер Полянка» по улице Р. Люксембург, в обратном направлении — без изменений;

— движение автобусов маршрута № 84 в направлении Слепянки организуется по проспекту Дзержинского, улицам Гурского, Пономаренко, проспекту Жукова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «ст. м. Михалово» по ул. Гурского, в обратном направлении — без изменений;

— движение автобусов маршрутов № 101, 107, 124 в направлении Аэродромной организуется по встречной полосе проспекта Жукова. Для указанных маршрутов исключается выполнение остановки «Индустриальная» в направлении улицы Глаголева, а остановочный пункт «Харьковская» будет выполняться на временной площадке по проспекту Пушкина перед перекрестком с Пономаренко;

— движение автобусов маршрута № 1211-ТК в направлении Шабанов организуется по проспекту Дзержинского, улицам Уманской, Железнодорожной, проспекту Жукова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «ст. м. Михалово» по ул. Уманской, в обратном направлении — без изменений;

— движение троллейбусов маршрута № 10 от проспекта Пушкина организуется по улицам Пономаренко, Гурского, проспекту Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений;

— движение троллейбусов маршрута № 39 от проспекта Пушкина организуется по улицам Пономаренко, Гурского, проспекту Дзержинского, Алибегова, проспекту Газеты «Звязда», Голубева, в обратном направлении — без изменений.

В это же время на автобусном маршруте № 107 будет предусмотрено увеличение количества подвижного состава.

На улице Чижевских (от Игуменского тракта до Я. Лучины) закроют движение из-за дорожных работ с 25 мая по 1 июня. По этой причине:

— движение автобусов маршрута № 102 организуется по улице Маяковского, Игуменскому тракту, улицам Я. Лучины, Турова и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке, включая «Чижевских» по Игуменскому тракту, в обоих направлениях;

— движение автобусов маршрутов № 3С (в обоих направлениях), № 85С (в направлении ДС Дружная), организуется через улице Я. Лучины, Игуменскиму тракту, Маяковского без выполнения промежуточных остановок на изменяемом участке.