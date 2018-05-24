На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь

Вчера в районе Малиновки пронесся песчаный вихрь.

Это атмосферное явление возникает у поверхности земли днем в жаркую и малооблачную погоду, когда земля прогревается солнечными лучами. Холодные потоки воздуха ударяются о поверхность, нагреваются и поднимаются вверх.

Раньше такие явления были редкостью для нашей страны, но из-за потепления климата вихри встречаются все чаще, особенно в Гомельской области.

Видео с места события по ссылке: https://ok.ru/video/710038915642