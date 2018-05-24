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На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь

25.05.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Вчера в районе Малиновки пронесся песчаный вихрь.

Это атмосферное явление возникает у поверхности земли днем в жаркую и малооблачную погоду, когда земля прогревается солнечными лучами. Холодные потоки воздуха ударяются о поверхность, нагреваются и поднимаются вверх.
Раньше такие явления были редкостью для нашей страны, но из-за потепления климата вихри встречаются все чаще, особенно в Гомельской области.

Видео с места события по ссылке: https://ok.ru/video/710038915642

На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь

 
 
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Вчера в районе Малиновки пронесся песчаный вихрь. Это атмосферное явление возникает у поверхности земли днем в жаркую и малооблачную погоду, когда земля...
 
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