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На Лоевщине пронёсся песчаный вихрь
25.05.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Вчера в районе Малиновки пронесся песчаный вихрь.
Это атмосферное явление возникает у поверхности земли днем в жаркую и малооблачную погоду, когда земля прогревается солнечными лучами. Холодные потоки воздуха ударяются о поверхность, нагреваются и поднимаются вверх.
Видео с места события по ссылке:
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Вчера в районе Малиновки пронесся песчаный вихрь. Это атмосферное явление возникает у поверхности земли днем в жаркую и малооблачную погоду, когда земля...
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