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Субботник на Лоевщине

25.05.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на Лоевщине Субботник на ЛоевщинеНа минувшей неделе прошёл районный субботник. Его главная цель — сделать родной уголок чище и краше, а на вырученные средства закупить туристический инвентарь.
Благоустройство родного края и общее благое дело объединили трудовые коллективы организаций и предприятий Лоевщины. Специалисты райисполкома во главе с председателем района Вероникой Байковой помогали наводить чистоту в помещениях МТФ «Бывальки», «Новокузнечная», «Майск». Коммунальники строили новое ограждение на Бывальковской ферме. В городском посёлке и во всех населённых пунктах кипела работа: скашивалась трава, вырубалась дикорастущая растительность, обновлялись малые архитектурные формы, убирался и вывозился мусор. Солнечная теплая погода способствовала позитивному настроению.
Отрадно осознавать, что на Лоевской земле живут небезразличные люди, болеющие душой за малую родину. Районный субботник прошёл плодотворно. А это значит, что вопрос о приобретении необходимого оборудования для проведения областного туристического слёта будет успешно решён.
Текст и фото Ольги Крупейченко, «ЛК».

 
 
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На минувшей неделе прошёл районный субботник. Его главная цель — сделать родной уголок чище и краше, а на вырученные средства закупить туристический...
 
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