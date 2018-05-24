На минувшей неделе прошёл районный субботник. Его главная цель — сделать родной уголок чище и краше, а на вырученные средства закупить туристический инвентарь.

Благоустройство родного края и общее благое дело объединили трудовые коллективы организаций и предприятий Лоевщины. Специалисты райисполкома во главе с председателем района Вероникой Байковой помогали наводить чистоту в помещениях МТФ «Бывальки», «Новокузнечная», «Майск». Коммунальники строили новое ограждение на Бывальковской ферме. В городском посёлке и во всех населённых пунктах кипела работа: скашивалась трава, вырубалась дикорастущая растительность, обновлялись малые архитектурные формы, убирался и вывозился мусор. Солнечная теплая погода способствовала позитивному настроению.

Отрадно осознавать, что на Лоевской земле живут небезразличные люди, болеющие душой за малую родину. Районный субботник прошёл плодотворно. А это значит, что вопрос о приобретении необходимого оборудования для проведения областного туристического слёта будет успешно решён.

Текст и фото Ольги Крупейченко, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Субботник на Лоевщине На минувшей неделе прошёл районный субботник. Его главная цель — сделать родной уголок чище и краше, а на вырученные средства закупить туристический...