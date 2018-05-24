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Субботник на Лоевщине
25.05.2018 — Новости Общества | Лоевский край
На минувшей неделе прошёл районный субботник. Его главная цель — сделать родной уголок чище и краше, а на вырученные средства закупить туристический инвентарь.
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На минувшей неделе прошёл районный субботник. Его главная цель — сделать родной уголок чище и краше, а на вырученные средства закупить туристический...
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