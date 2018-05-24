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Дворник: количество и качество инвестпроектов на Гомельском экономическом форуме растет из года в год

25.05.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество и качество предлагаемых инвестиционных проектов на Гомельском экономическом форуме растет из года в год. Это отметил сегодня председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник в приветственном слове к участникам XV Гомельского экономического форума, который проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Дворник: количество и качество инвестпроектов на Гомельском экономическом форуме растет из года в год

На форуме Гомельский регион предлагает для делового сотрудничества 145 инвестиционных проектов, 200 участков земли и 136 объектов недвижимости. Губернатор обратил внимание на то, что количество и качество предлагаемых инвестиционных проектов из года в год растет. При этом большая часть инвестпроектов имеет отношение к реализации в реальном секторе экономики. «К слову, локомотивом всей экономики Гомельской области является промышленный комплекс, который обеспечивает почти половину валового регионального продукта. За семь последних лет мы произвели промышленной продукции более чем на $80 млрд», — констатировал руководитель региона.

«За годы существования форум приобрел статус ключевого мероприятия года с масштабной презентацией инвестиционных возможностей области и содержательной дискуссией по вопросам регионального развития, стал площадкой инвестиционных идей для действующих и потенциальных партнеров», — подчеркнул Владимир Дворник. По его мнению, это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию законодательства Беларуси в области инвестиционной деятельности.

Губернатор обратил внимание на то, что сегодня Гомельская область как часть республики представляет собой совокупность самых разных преференциальных режимов, которые предоставляют инвесторам налоговые, таможенные льготы и иные преимущества для создания и успешного ведения бизнеса. «Зарубежным инвесторам гарантии также предоставляются в рамках двусторонних соглашений о защите инвестиций. Однако инвестиционная привлекательность страны — это больше, чем благоприятные налоговые и торговые режимы. Это еще и вопросы взаимного доверия государства и бизнеса, государственно-частного партнерства, определенности в экономической политике и стабильности правил игры», — отметил руководитель области.

Участниками форума в этом году стали более 650 человек из 32 стран. На форуме презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. Панируется подписать 9 документов на общую сумму более $481 млн, в том числе один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях.

После пленарной части работа форума продолжится по шести секциям, во время одной из них пройдет II Конгресс свободных экономических зон.

Гомельский экономический форум впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов почти на $2 млрд. Реализованы или находятся в стадии реализации около 50 проектов.

 
Теги: Гомель
 
 
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25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество и качество предлагаемых инвестиционных проектов на Гомельском экономическом форуме растет из года в год. Это отметил сегодня...
 
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