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Следствие: Содержание алкоголя в крови матери ребенка, выпавшего из окна в Гродно, было 2,6 промилле
25.05.2018 13:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 мая. Следственные органы сообщили детали несчастного случая, произошедшего в Гродно вечером 24 мая. В результате падения из окна на третьем этаже тяжелые травмы получил мальчик 2014 года рождения.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.
Для выяснения обстоятельств, приведших к падению ребенка, следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов дома. Выяснили, что четырехлетний мальчик с мамой был в гостях. Взрослые употребляли спиртные напитки, не обращая внимания на ребенка, что и привело к трагедии. Содержание алкоголя в крови его матери составило 2,6 промилле.
Собирая материалы, характеризующие семью ребенка, следователи установили, что его мать и отец злоупотребляют спиртными напитками, неоднократно привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Отец в настоящее время находится в лечебно-трудовом профилактории.
Степень тяжести полученных мальчиком телесных повреждений определят специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области в рамках судебно-медицинской экспертизы.
Следователи изучают деятельность субъектов профилактики по обеспечению контроля за проблемной семьей для принятия мер по недопущению подобных случаев. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Следствие: Содержание алкоголя в крови матери ребенка, выпавшего из окна в Гродно, было 2,6 промилле
Минск, 25 мая. Следственные органы сообщили детали несчастного случая, произошедшего в Гродно вечером 24 мая. В результате падения из окна на третьем этаже тяжелые...
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