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В Витебске следствие устанавливает свидетелей нападения мужчины с ножом на подростка в трамвае

25.05.2018 12:54 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 мая. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, подозреваемый — 49-летний житель областного центра. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения 4 мая около 21 часа ехал в трамвае № 7 в Витебске. Вдруг он беспричинно, из хулиганских побуждений, схватил 16-летнего юношу за волосы, достал нож и ранил его в левое предплечье.

В отношении мужчины следователями возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили необходимые экспертные исследования по уголовному делу.

Следствие устанавливает свидетелей произошедшего.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 25 мая. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве. Как сообщила БелаПАН официальный...
 
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