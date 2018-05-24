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В Гродно ребенок получил тяжелые травмы после падения из окна многоэтажки

25.05.2018 11:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 мая. В Гродно в результате несчастного случая тяжелые травмы получил ребенок.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, вечером 24 мая жительница Гродно с двумя детьми была в гостях у знакомых на улице Домбровского. Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент мальчик 2014 года рождения пропал. Оказалось, что около половины десятого вечера ребенок находился возле окна. Он смог открыть створки и выпал с третьего этажа.

Мальчик упал на цемент, получил тяжелые травмы головы и брюшной полости, сейчас находится в реанимационном отделении больницы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 25 мая. В Гродно в результате несчастного случая тяжелые травмы получил ребенок. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, вечером 24 мая жительница...
 
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