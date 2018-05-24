Пикник в песочнице

В выявлении подобных «точек» значительную помощь оказывают неравнодушные граждане. Так, на телефон доверия МВД поступило несколько десятков сообщений. И надо отметить, что большинство из них после проверки подтвердились.

Например, у 30-летнего жителя деревни Вязовец Минской области милиционеры по месту жительства изъяли более 9 тысяч литров самогонной браги. Накануне о его противоправной деятельности рассказал операторам телефона доверия анонимный заявитель.

Информация о «нехорошей квартире» в Ивацевичах также передана для реагирования местному участковому инспектору. По словам заявителя, вернувшийся недавно из лечебно-трудового профилактория сосед взялся за старое: за стенкой помимо круглосуточных застолий на поток поставлено изготовление и продажа самодельного зелья.

Нередко сам заявитель не отрицает, что выпил и теперь звонит посетовать на жизнь, либо жалобы в той или иной степени касаются «нетрезвого» поведения. Так, житель Бреста был возмущен сотрудниками милиции, которые составили протокол и доставили его в вытрезвитель. Мужчина не скрывал, что, употребив водки, заснул в зале ожидания вокзала областного центра. Однако, по его мнению, это не повод так с ним поступать. Заявителю напомнили, что нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением.

«Фигуранты» другой жалобы не стали утруждать себя дальними поездками за город и устроили пикник прямо на детской площадке во дворе столичной многоэтажки. Компания запивала шашлык крепким алкоголем, шумела, оставила после себя горы мусора. Об этом рассказала возмущенная местная жительница, имевшая сомнительное удовольствие наблюдать эту картину из окна своей квартиры. Благо лица участников пикника ей знакомы, так что привлечь к ответственности их не составит труда. Информация передана для реагирования.

Ирина ТУРОК