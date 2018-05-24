На севе кукурузы лидирует оторский механизатор Анатолий Кругликов

Ранним утром он уже в поле. По-хозяйски бросив взгляд на горизонт, бывалый аграрий уверенно ведет вперед технику.



Так уже 700 гектаров остались за спиной. Многие годы Анатолий Петрович за рулем. От его труда зависит будущий урожай – важную и ответственную миссию нужно выполнить на совесть. А по-другому сельчанин и не умеет. Планомерно идет этот процесс и в других хозяйствах. На вчерашнее утро передовик ОАО «Звезда» Михаил Сувалов засеял 498 га. Чуть меньше – 480 га – на счету ботвиновского механизатора Дмитрия Куцепалова. Ежедневно аграрии вкладывают в работу не только силы и старания, но и душу. При таком подходе любое дело спорится.