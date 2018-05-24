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На севе кукурузы лидирует оторский механизатор Анатолий Кругликов
25.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Ранним утром он уже в поле. По-хозяйски бросив взгляд на горизонт, бывалый аграрий уверенно ведет вперед технику.
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Ранним утром он уже в поле. По-хозяйски бросив взгляд на горизонт, бывалый аграрий уверенно ведет вперед технику. Так уже 700 гектаров остались за спиной. Многие...
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