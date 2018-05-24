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Дни трезвости пройдут на Кировщине

25.05.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Дни трезвости пройдут на Кировщине
КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
решение 27 апреля 2018 года
№7-2

Об ограничении
на территории Кировского района времени продажи
алкогольных напитков

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести в Кировском районе 1 июня 2018 г., 1 сентября 2018 г., 14 октября 2018 г. акцию «День трезвости».
2. Ограничить на территории Кировского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив:
с 14.00 до 24.00 9 июня 2018 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;
с 00.00 до 24.00 1 июня 2018 г., 1 сентября 2018 г., 14 октября 2018 г. — в связи с проведением в районе мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости».
Ограничения, указанные в настоящем пункте, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Кировского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности, начальника отдела внутренних дел Кировского районного исполнительного комитета.
4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Кiравец».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель А.М.БУТАРЕВ.
Управляющий делами Е.А.САКАДЫНЕЦ.

 
 
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  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ решение 27 апреля 2018 года №7-2 Об ограничении на территории Кировского района времени продажи алкогольных...
 
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