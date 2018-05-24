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В Беларуси планируется расширить сеть сбора старой техники у населения

25.05.2018 — Новости Общества | Полымя  
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В Беларуси планируется расширить сеть сбора старой техники у населения

В Беларуси планируется расширить сеть сбора старой бытовой и компьютерной техники у населения, сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда, передает корреспондент БЕЛТА.

«Жители Беларуси для сдачи старой и ненужной бытовой и компьютерной техники чаще всего используют бесплатную услугу по ее вывозу из дома, потому что самостоятельно привезти крупногабаритную технику на приемный пункт может быть затруднительно. Возможность заказать такую услугу имеет большая часть населения страны. Она доступна в Минске, во всех областных центрах, в крупных городах, в том числе в Бобруйске, Пинске, Барановичах, Лиде. В Минске и областных центрах есть приемные пункты организаций, которые специализируются на сборе старой техники и затем разбирают ее для последующей переработки. Сейчас ведется работа над тем, чтобы расширить эту заготовительную сеть за счет приемных пунктов, которые сейчас собирают другие виды вторсырья (бумагу, пластик, стекло), — сказала Нина Кульбеда. — Постепенно к оказанию услуг по сбору старой техники подключаются и организации ЖКХ. Если к нам обращаются люди, мы всегда им советуем уточнить в организациях ЖКХ своего города, есть ли возможность сдать технику».

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» планирует начать кампанию по информированию населения о существующих способах сдачи старой и ненужной техники. «Мы ведем информационную работу с населением по всем вопросам, которые касаются сбора вторресурсов и обращения с твердыми коммунальными отходами. Основной акцент в текущем году мы делаем на сборе отходов старой и ненужной бытовой и компьютерной техники. Сейчас объемы сбора недостаточные по сравнению с расчетными объемами образования. Наша цель — стимулировать население к сдаче техники в действующие приемные пункты, заказывать бесплатную услугу по ее вывозу», — отметила специалист.

Кроме того, в летний период начинаются сезонные акции в садовых и дачных товариществах по сбору вторичных материальных ресурсов, в том числе старой и ненужной техники. Вторсырье будут собирать передвижные приемные пункты.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируется расширить сеть сбора старой бытовой и компьютерной техники у населения, сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист по
 
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