Велосипед — круто! Сигарета — вредно!





Ноги на педалях, в руках руль велосипеда… Тридцать смельчаков-велосипедистов, учащихся глусских школ и гимназии, в четверг 17 мая съехались на районные соревнования по фигурному вождению велосипеда «Спорту — да, сигарете — нет», которые состоялись на открытой площадке гимназии. Организовал это зрелищное мероприятие Глусский районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи совместно с отрядом юных инспекторов движения гимназии. Главным судьей соревнований был руководитель отряда ЮИД Михаил Гурин.







Один за одним участники выходили на дистанцию соревнований, демонстрируя смекалку, внимательность и умение держать равновесие. Управляя своим двухколесным другом, молодые люди переставляли предмет с одной стойки на другую, преодолевали «змейку» и «восьмерку», проезжали через узкую качающуюся доску, тормозили на финише, не пересекая черту. Одиннадцать испытаний было на пути велолюбителей. Кто-то с ними справлялся мастерски, у кого-то не получалось пройти трассу без ошибок. Кстати, на результат влияло не только правильное выполнение заданий, но и время, потраченное на прохождение дистанции.

Нелегкие минуты состязаний позади. Каков же итог соревнований? Самым успешным велосипедистом среди юношей оказался гимназист Павел Борадулькин. На втором месте Данила Коломиец из средней школы № 2. Замкнул тройку лидеров Станислав Бествицкий (СШ № 1). Среди девушек не было равных ученице СШ № 2 Алине Буевской, диплом второй степени достался гимназистке Анастасии Разновской, на третьем месте — Александра Садовская (СШ № 2). В общекомандном зачете самыми быстрыми и виртуозными оказались ребята из средней школы № 2. Второй результат — у гимназии, на третьем месте — команда первой школы. Победители и призеры были награждены дипломами и сладкими призами от райкома БРСМ.