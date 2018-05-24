В Минске после занятий из школы не вернулся 12-летний мальчик

Милиция и родные ищут 12-летнего Дмитрия Кореневского, который 24 мая не вернулся домой из школы. Подробности сообщает столичная милиция.



Фото предоставлено: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Мальчик учится в средней школе № 76 по улице Беломорской, 15. В четверг, примерно в 15.00, шестиклассник ушел с занятий, но дома не появился.

Известно, что ранее он уже уходил из дома.

Приметы: на вид 12−13 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет: черная майка, черная байка с рисунком флага и надписью «Barcelona» (желтыми буквами), серые кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: на указательном пальце правой руки нет первой фаланги, на указательном пальце левой руки — шрам от пересадки кожи.

Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8 (017) 280-02-02; 8 (029) 663-31-49 или 102 (милиция).