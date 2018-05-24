От синоптиков поступило штормовое предупреждение на вторую половину пятницы





Как сообщили в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 25 мая, с 15.00 до 21.00 на большей части территории Пинского района и города Пинска ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности.

В Пинском ГРОЧС напомнили, как вести себя во время грозы. Рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы из розеток, не топить печь, держаться подальше антенн, не пользоваться телефоном. Если гроза застала вас на открытой местности, следует иметь в виду, что молния бьет в самую высокую точку. Опасно прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими). Желательно укрыться в углублении или лечь, в группе не касаться других людей. Нельзя купаться, бегать, ехать на велосипеде или мототранспорте.

Напомним, цветовые коды опасности введены в Беларуси 2013 года. Зеленый, желтый, оранжевый и красный. Такие цвета расположены на шкале опасности погодных условий. Так, зеленый уровень означает, что погода неопасна, опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается. Желтый уровень опасности предупреждает о неблагоприятных явлениях погоды, которые временами могут представлять опасность. Например, дождь, гроза, порывы ветра, высокие или низкие температуры. Оранжевый код означает, что неблагоприятные явления погоды ожидаются на большей части территории, а местами – опасные, которые могут привести к человеческим жертвам либо материальному ущербу. Например, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра, жара либо мороз, метели и снегопады. Красный уровень опасности предупреждает население об очень опасных погодных условиях. Таких, как сильные ливни, крупный град, очень сильный ветер, чрезвычайная пожарная опасность, которые могут привести к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу.