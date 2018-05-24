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К обеду - кебаб, на ужин – драники, или Как живётся армянской семье в Сморгони

25.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Никто не умеет готовить шашлык так, как армяне. С этой истиной мало кто поспорит. Сочная свинина или баранина раскрывает весь свой букет аромата и вкуса при двух условиях: если её готовит мужчина, и если этот мужчина - армянин.

К обеду - кебаб, на ужин – драники, или Как живётся армянской семье в Сморгони

Своё умение готовить шашлык армяне не умаляют, но многие из них не упускают возможности отметить, что не менее умело они умеют готовить ещё и кебаб - блюдо, отдалённо похожее на шашлык.

Когда Мушек готовит во дворе своего дома кебаб - запах будоражит всю улицу. Его супруга Нарине отмечает, что согласно армянским традициям, в деле приготовления пищи сильному полу можно доверить только лишь кебаб и шашлык. А вот у плиты мужчине не место. Кухня - это территория жены. И равноправие, и «неделение» работы на мужскую и женскую (что так любят беларусы) у армян не приветствуется. Так, сохраняя свои традиции и уважая белорусские, уже который год в Сморгони живёт армянская семья: Мушек, Нарине и их трёхлетняя дочь Гоарик.

Нарине и Мушек - коренные армяне. Но их жизненные пути пересеклись далеко за пределами исторической родины. В нелучшие для Армении времена оба вынуждены были уехать в поисках работы. Спустя годы судьба свела две ищущие счастье души и указала им дорогу в Сморгонь, где тогда жил Мушек и строил дом. Вскоре в их семье появилась маленькая Гоарик.

Сегодня дочка ходит в сад. Перед ребёнком стоит непростая задача - говорить сразу на двух языках: армянском и русском. Нарине отмечает, что дома они общаются только на армянском, а вот за пределами дома Гоарик без сложности погружается в совершенно иную разговорную среду. И ей не тяжело понимать оба таких непохожих между собой языка.

- Я долгое время жила в России. Когда переехала в Беларусь, то была тронута добротой и открытостью ваших людей, - рассказывает Нарине. - Мне нравится белорусская природа, архитектура городов. Я ещё видела немного, но муж обещал, что как только дочь немного подрастёт, мы чаще будем ездить на экскурсии. Хочется лучше познакомиться с белорусской культурой, традициями.

Нарине признаётся, что скучает по родной Армении, но свои дальнейшие планы на жизнь связывает с Беларусью. В Сморгони живёт много семей её земляков, и все они поддерживают между собой тёплые отношения.

По-русски Нарине разговаривает практически без акцента. Говорит, что русский язык знает еще со школьной скамьи. А за несколько лет в Сморгони уже многое понимает и по-белорусски.

«Белорусский язык я пока плохо знаю, но очень хочу его выучить. Мы не забываем свои традиции, но и ваши тоже уважаем. Мы же сейчас белорусские армяне», - улыбается Нарине.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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Никто не умеет готовить шашлык так, как армяне. С этой истиной мало кто поспорит. Сочная свинина или баранина раскрывает весь свой букет аромата и вкуса при двух...
 
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