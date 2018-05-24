После проверки КГК заставил спортучреждения Могилевщины вернуть в бюджет более 400 тысяч рублей

Комитет государственного контроля Могилевской области выявил нарушения во внебюджетной деятельности ряда спортивных учреждений региона, сообщил заместитель председателя контролирующего ведомства Алексей Игликов. Им придется вернуть в казну еще более 300 тыс. рублей — часть уже вернули.

В соответствии с законодательством государственные учреждения при осуществлении приносящей доходы деятельности должны компенсировать из своей выручки понесенные за счет бюджетных средств расходы на оказание платных услуг. Контролеры установили, что в 12 учреждениях из 16 проверенных эти требования в полной мере не соблюдались. При расчетах ими допущено занижение сумм, причитающихся к возмещению в бюджет.

В результате общая сумма задолженности указанных учреждений с учетом доначислений составила свыше 400 тыс. рублей, из которых 94 тысячи были возмещены в ходе мониторинга.

— Материалы контроля направлены местным органам власти для принятия мер реагирования. Возврат оставшейся суммы долга перед бюджетом находится на контроле Комитета госконтроля, — отметил Алексей Игликов.