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Что делать, если нашел выпавшего из гнезда птенца? – Ничего!

25.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Что делать, если нашел выпавшего из гнезда птенца? – Ничего!

С наступлением очередного сезона «птицепада» — периода с май по июль, когда птенцы пернатых учатся летать, специалисты общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» призывают людей не вмешиваться в этот естественный процесс и не оказывать слеткам не нужную им «помощь».

Люди по доброте и незнанию довольно часто в это время подбирают упавших из гнезда слетков и уносят их домой, пытаются кормить. Орнитологи же единогласно утверждают обратное: если вы увидели такого птенца, не забирайте его!

Птенец только учится летать – и, разумеется, он может падать. За ним в это время всегда приглядывают родители, он – под их наблюдением, даже если и не в гнезде. И они позаботятся о нем, человеку этого делать не нужно. Тем более, что в половине случаев такая «забота» заканчивается гибелью молодой птицы.

АПБ призывает: если вы обнаружили выпавшего из гнезда птенца — ничего не предпринимайте! Если это произошло в дикой природе – уйдите и не беспокойте птенца и его родителей. Если в городе – оцените безопасность места, куда упал слеток, и, в случае необходимости, отнесите его к самым ближайшим кустам или дереву, подсадите на ветку – родители найдут его.

В том случае, если уже успели подобрать и отнести домой – верните на место, но посадите повыше – на ветку или крышу, подальше от котов и собак. При этом переносить птенчиков нужно очень аккуратно – они хрупкие и их можно легко травмировать.

 
 
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С наступлением очередного сезона «птицепада» — периода с май по июль, когда птенцы пернатых учатся летать, специалисты общественной организации «Ахова птушак...
 
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