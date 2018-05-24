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Видеофакт: Смерч пронесся в Лоевском районе

25.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Видеофакт: Смерч пронесся в Лоевском районе

Накануне, 24 мая в деревнях Уборки и Стародубка (Лоевский р-н Гомельщины) местные жители наблюдали пронесшийся смерч и сняли его на видео.

На кадрах видно, как столб пыли, диаметр которого составляет около ста метров, несется по полю, между тем между местными жителями возник спор: сможет ли стихия поднять в воздух пасущихся неподалеку коров.

Как сообщили в Белгидромете, смерчи – довольно редкое явление для наших широт, тем не менее, в последнее время становится все больше подобных случаев, которые фиксируются энтузиастами на свои мобильные устройства.

В ведомстве отметили, что смерч появляется при образовании мощного кучево-дождевого облака, будучи явлением того же плана, что и гроза, ливень, шквал и град. Мощное облако, имеющее свою циркуляцию, обладая огромной энергией, создает завихрения у земной поверхности.

Специалисты предупреждают, что смерч может вызвать серьезные разрушения, а людям, которые намереваются снимать подобные природные явления, следует быть осторожными, так как невозможно предсказать траекторию движения воронки.

На территории Беларуси в последний раз смерч был зафиксирован летом 2016 года в Шарковщинском р-не Витебской области – стихия снесла крыши и разбила окна в нескольких домах.

 
 
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Накануне, 24 мая в деревнях Уборки и Стародубка (Лоевский р-н Гомельщины) местные жители наблюдали пронесшийся смерч и сняли его на видео. На кадрах видно, как столб...
 
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