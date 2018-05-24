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Реабилитация собаками и единоборства для подростков. Кого меценаты поддержали на 50 тысяч рублей
25.05.2018 16:32 — Новости Общества | Tut.by
На протяжении семи лет Игорь был зависим от наркотиков. Но вовремя «выпустил когти и начал грести против течения». Сейчас он пытается создать сеть залов единоборств и вытягивать подростков из плохих компаний, в которые сам когда-то попадал. С этой идеей Игорь пришел на конкурс Social Weekend — и нашел поддержку IT-бизнесмена Юрия Мельничка. Какие проблемы хотят решать молодые белорусы и кого белорусские меценаты поддержали на 50 тысяч рублей, в репортаже TUT.BY.
«У меня родилась дочь, и я решил взяться за голову»
— Я должен был четыре раза умереть, — начинает рассказывать о своем проекте «Я расту со спортом» Игорь. На самом деле, продолжает 32-летний мужчина, ситуаций на грани было гораздо больше.
Игорь вырос в Белоозерске. Говорит, всегда был «ребенком улицы». Но когда умер отец, а мать уехала, и он остался один, стал «совсем уличный». На протяжении семи лет — с 20 до 27 — он употреблял наркотики.
— Куда бы я ни попадал, везде были проблемы. У меня не было образования, поэтому я работал на стройках, пилорамах. Убегал от себя в Кобрин, в Москву, но везде находил одно и то же — наркотики.
Вернуться к жизни, по словам Игоря, его заставила новорожденная дочь.
— Выпустил когти и начал грести против течения. У меня родилась дочь, и я решил взяться за голову, менять свою жизнь. Да и выглядел очень плохо, все это ощутимо достало.
В тот момент, говорит Игорь, он весил 60 килограммов. Задумал увлечься спортом, в частности, боевыми единоборствами. Но в Бресте, где он на тот момент жил, такого не нашел. И решил открыть свое дело.
— Идея основана на личном опыте. Она была в голове всегда, просто не знал, как ее реализовать. Сначала это был просто спортзал, потом я подключил социальную составляющую: начал работать в том числе с подростками, которые подвержены криминальной романтике.
Такие залы уже есть в Бресте и Пружанах. Благодаря поддержке Юрия Мельничка еще один появится в Малорите.
— Там уехал единственный тренер на заработки в Москву. Нет ни зала, ничего. Мы же создаем команду, в которой подросток сам захочет меняться, перестраивая свое мышление. Человек растет в правильном коллективе. Окружение его меняет. Здесь он нацелен на достижение высоких спортивных результатов. Тем самым он сам себя эмоционально перестраивает.
Реабилитирующие и мотивирующие собаки
До 2015 года Юлия, команда волонтеров и следовые собаки участвовали в поиске пропавших людей. Однажды по приглашению МЧС они съездили в реабилитационный центр, чтобы дети пообщались с животными.
— Так мы увидели для себя другое направление, более востребованное. Поиском заниматься круто, но у нас есть много милиционеров, военных. Если вдруг кто-то теряется, в первую очередь приглашают их, а не гражданских. То есть ты ежедневно тренируешь собак, а по итогу тебя приглашают один раз в год на реальный поиск. Это не очень стимулирует волонтеров, интерес угасает. Поэтому постепенно мы сменили направление на то, что действительно востребовано.
В 2015 году образовался проект «Корса», который занимается канистерапией — реабилитацией с помощью собак. Для этого Юлия и ее команда прошли обучение в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. Сперва работали с воспитанниками интерната, после стали помогать «домашним» детям.
Как все работает? Юлия объясняет на примере.
— У ребенка с ДЦП по медицинским показателям рука разработана, но у мамы или бабушки, ухаживающей за ним, нет времени ждать, пока он правильно захватит ложку, донесет еду до рта и при этом испачкается. И что делает мама? Кормит сама. Когда мы приводим к ребенку собаку, то говорим ему, что нужно обязательно покормить животное. Все, что делается на занятии, исключительно для собаки и по ее просьбе. Таким образом ребенок замотивирован, он отрабатывает навык. И мама тоже видит: «Мой ребенок умеет».
После этого, по словам команды «Корса», все приобретенные навыки — будь то первые слова, шаги, движения или просто первая реакция — ребенок переносит на себя.
Также «Корса» работает с пожилыми людьми. Например, с теми, у кого есть деменция.
— Сложно оценить степень своей помощи, когда у человека идет регресс. Но это нужно делать, чтобы поддерживать качество жизни.
Сейчас у «Корсы» есть 12 собак и только три человека, способных проводить реабилитирующие занятия. Собаки, к слову, могут быть любой породы. Сначала они проходят первичное тестирование, после — обучение специальным навыкам, в конце сдают экзамен.
По словам Юлии, у собак также существуют нормы работы: не более более двух часов в день без перерывов или больше, но обязательно с 15-минутными паузами.
— Наша глобальная мечта — вырасти из инициативной группы в учреждение, а далее стать республиканским центром реабилитации, — делится амбициозными планами «Корса».
Поддержать «Корсу» на пути к этому смог меценат Игорь Жаборовский. Также «Корса» получила приз зрительских симпатий.
Крышечки, которые помогут больным детям и взрослым
Наталья работает главным юристом в логистической компании. Несколько лет назад она занялась благотворительностью. Помогала хаотично — перечисляла детям определенные суммы, организовывала для них акции в торговых центрах. Но однажды коллеги намекнули, что действует она неэффективно.
— Говорили, что я могла бы оказать юридические услуги частным клиентам, получить больше, чем за часы, проведенные в торговом центре, и отдать эти деньги тем, кому они нужны. Потом на мои глаза попалась статья о том, как один турецкий студент увидел женщину, которая несла ребенка на спине, потому что у нее не было денег купить инвалидную коляску. Так он придумал акцию «Голубая крышечка». С 2008 года в Турции было собрано более 300 тонн пластиковых крышечек и куплено около 1500 инвалидных колясок.
Идея Наталье очень понравилась. Начала искать подобный проект в Беларуси. Оказалось, что нет. И решила организовать его сама.
На Social Weekend проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» пришел уже с первыми результатами.
— За две недели мы собрали порядка 10 тонн пластиковых крышек. В планах — собрать около 480 тонн крышек в городе Минске, выручить за них 240 тысяч долларов и помочь детям и взрослым.
Важный момент: по задумке Натальи, проект должен помогать не только детям, но и взрослым, которые тоже болеют, но которых не берет под опеку ни один фонд в Беларуси.
— Миссия нашего проекта — предоставить возможность каждому человеку участвовать в благотворительности без финансовых затрат и душевных сил.
В чем же его суть? В различных организациях — Наталье уже удалось договориться с «Идея банком», «Белагропромбанком», «Виталюром», «Соседями», Prostore, АЗС «Белоруснефть», ГУМом, ЦУМом, БелАЗом, Белшиной, управлением образования Московского района города Минска — установят специальные контейнеры для сбора крышечек от пластиковых бутылок. По мере их наполнения волонтеры будут свозить пластик на склад, которым пока служит чей-то балкон или минигараж, а затем смогут реализовать по цене от 25 до 500 долларов — в зависимости от того, как и с каким заводом удастся договориться.
— Недавно мальчик по имени Павел написал мне: «Я ученик 7 класса 61-й школы. Мои родители были в Австрии. Там собирают деньги на игрушки для детей из малоимущих семей. А у нас в Беларуси собирают для больных детей!!! Поэтому я решил участвовать в акции в нашей школе. И в подъезде инициирую сбор. Можно мне приобрести ваш контейнер? У меня есть карманные деньги. А если надо, я еще поднакоплю». Разве это не мотивирует делать проект дальше? — задает себе вопрос Наталья.
Проектом команда занимается в свободное от работы время. На Social Weekend она пришла за поддержкой, которая позволила бы заниматься этим профессионально, а не после работы. Никто из меценатов проект не поддержал: они верят, что у «Новой жзни в обмен на крышечки» все получится без финансовой помощи.
Вернуться в экономические отношения с помощью зайцев
Гран-при конкурса Social Weekend получила социальная ресайклинг-мастерская «ТАК» — место, где «особенные люди делают особенные вещи из вашего мусора».
— Мы будем давать работу людям из психоневрологических домов-интернатов, чтобы помочь им влиться в обычные экономические отношения, — представили проект его участники Дарья Ескевич, Екатерина Савицкая, Ирина Шумская.
По их данным, сегодня 19 тысяч человек живут в домах-интернатах, еще около 30 тысяч находятся в зоне риска.
— Представь, что всю жизнь ты живешь исключенным из экономического поля. И когда тебе восстанавливают дееспособность, ты вновь попадаешь в очень сложный мир. Тебе нужно самостоятельно оплачивать коммунальные платежи, ходить в магазин, делать десятки обязательных дел, искать новые способы получения доходов. Хотя до этого тебе помогали во всем, вплоть до выбора бытовых товаров, ты всегда находился под протекцией специалистов. В нашей мастерской человек может тренироваться, возвращать вкус к равному экономическому участию.
Кроме этого, у проекта — сильный экологический компонент.
— Наша старая одежда никак не перерабатывается. Она не исчезает бесследно, — говорит Катерина. — Микроволокна — мельчайшие частицы ткани — просачиваются в грунтовые воды и возвращаются обратно к нам. Мы хотим уменьшить количество отходов, поэтому стараемся переработать все до последней ниточки. Кроме того, это экономически целесообразно, потому что таким образом мы получаем бесплатное сырье.
Сегодня благодаря сотрудничеству с администрацией одного из домов-интернатов уже шьют зайцев из вторичного текстиля. В планах — разработать другие модели игрушек, сувениров, аксессуаров, а также делать коврики, покрывала, пуфы.
— Весь процесс разбит на очень короткие и простые операции, доступные для людей с особенностями. Именно они будут выполнять основную работу.
Чтобы обеспечить товарооборот, проект задумал социальную франшизу — подобные мастерские смогут появиться во других домах-интернатах, центрах социального обслуживания населения, общественных организациях. Новые участники получат все необходимые лекала, инструменты, технологические карты, а также маркетинговую поддержку.
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На протяжении семи лет Игорь Ращенко был зависим от наркотиков. Но вовремя "выпустил когти и начал грести против течения". Сейчас он пытается создать сеть залов...
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