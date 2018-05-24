Реабилитация собаками и единоборства для подростков. Кого меценаты поддержали на 50 тысяч рублей

На протяжении семи лет Игорь был зависим от наркотиков. Но вовремя «выпустил когти и начал грести против течения». Сейчас он пытается создать сеть залов единоборств и вытягивать подростков из плохих компаний, в которые сам когда-то попадал. С этой идеей Игорь пришел на конкурс Social Weekend — и нашел поддержку IT-бизнесмена Юрия Мельничка. Какие проблемы хотят решать молодые белорусы и кого белорусские меценаты поддержали на 50 тысяч рублей, в репортаже TUT.BY.

«У меня родилась дочь, и я решил взяться за голову»

— Я должен был четыре раза умереть, — начинает рассказывать о своем проекте «Я расту со спортом» Игорь. На самом деле, продолжает 32-летний мужчина, ситуаций на грани было гораздо больше.





Игорь вырос в Белоозерске. Говорит, всегда был «ребенком улицы». Но когда умер отец, а мать уехала, и он остался один, стал «совсем уличный». На протяжении семи лет — с 20 до 27 — он употреблял наркотики.

— Куда бы я ни попадал, везде были проблемы. У меня не было образования, поэтому я работал на стройках, пилорамах. Убегал от себя в Кобрин, в Москву, но везде находил одно и то же — наркотики.

Вернуться к жизни, по словам Игоря, его заставила новорожденная дочь.

— Выпустил когти и начал грести против течения. У меня родилась дочь, и я решил взяться за голову, менять свою жизнь. Да и выглядел очень плохо, все это ощутимо достало.

В тот момент, говорит Игорь, он весил 60 килограммов. Задумал увлечься спортом, в частности, боевыми единоборствами. Но в Бресте, где он на тот момент жил, такого не нашел. И решил открыть свое дело.

— Идея основана на личном опыте. Она была в голове всегда, просто не знал, как ее реализовать. Сначала это был просто спортзал, потом я подключил социальную составляющую: начал работать в том числе с подростками, которые подвержены криминальной романтике.



Жюри конкурса. Слева направо: партнер Bulba Ventures Юрий Мельничек, заместитель руководителя офиса USAID Лариса Комарова, руководитель Клуба успешных Леди босс Светлана Зере, основатель TUT.BY Юрий Зиссер, гендиректор ТУТ БАЙ МЕДИА Людмила Чекина, представитель программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии Оксана Елова.

Такие залы уже есть в Бресте и Пружанах. Благодаря поддержке Юрия Мельничка еще один появится в Малорите.

— Там уехал единственный тренер на заработки в Москву. Нет ни зала, ничего. Мы же создаем команду, в которой подросток сам захочет меняться, перестраивая свое мышление. Человек растет в правильном коллективе. Окружение его меняет. Здесь он нацелен на достижение высоких спортивных результатов. Тем самым он сам себя эмоционально перестраивает.

Реабилитирующие и мотивирующие собаки

До 2015 года Юлия, команда волонтеров и следовые собаки участвовали в поиске пропавших людей. Однажды по приглашению МЧС они съездили в реабилитационный центр, чтобы дети пообщались с животными.

— Так мы увидели для себя другое направление, более востребованное. Поиском заниматься круто, но у нас есть много милиционеров, военных. Если вдруг кто-то теряется, в первую очередь приглашают их, а не гражданских. То есть ты ежедневно тренируешь собак, а по итогу тебя приглашают один раз в год на реальный поиск. Это не очень стимулирует волонтеров, интерес угасает. Поэтому постепенно мы сменили направление на то, что действительно востребовано.



Команда проекта «Корса»

В 2015 году образовался проект «Корса», который занимается канистерапией — реабилитацией с помощью собак. Для этого Юлия и ее команда прошли обучение в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. Сперва работали с воспитанниками интерната, после стали помогать «домашним» детям.

Как все работает? Юлия объясняет на примере.

— У ребенка с ДЦП по медицинским показателям рука разработана, но у мамы или бабушки, ухаживающей за ним, нет времени ждать, пока он правильно захватит ложку, донесет еду до рта и при этом испачкается. И что делает мама? Кормит сама. Когда мы приводим к ребенку собаку, то говорим ему, что нужно обязательно покормить животное. Все, что делается на занятии, исключительно для собаки и по ее просьбе. Таким образом ребенок замотивирован, он отрабатывает навык. И мама тоже видит: «Мой ребенок умеет».

После этого, по словам команды «Корса», все приобретенные навыки — будь то первые слова, шаги, движения или просто первая реакция — ребенок переносит на себя.

Также «Корса» работает с пожилыми людьми. Например, с теми, у кого есть деменция.

— Сложно оценить степень своей помощи, когда у человека идет регресс. Но это нужно делать, чтобы поддерживать качество жизни.





Сейчас у «Корсы» есть 12 собак и только три человека, способных проводить реабилитирующие занятия. Собаки, к слову, могут быть любой породы. Сначала они проходят первичное тестирование, после — обучение специальным навыкам, в конце сдают экзамен.

По словам Юлии, у собак также существуют нормы работы: не более более двух часов в день без перерывов или больше, но обязательно с 15-минутными паузами.

— Наша глобальная мечта — вырасти из инициативной группы в учреждение, а далее стать республиканским центром реабилитации, — делится амбициозными планами «Корса».

Поддержать «Корсу» на пути к этому смог меценат Игорь Жаборовский. Также «Корса» получила приз зрительских симпатий.

Крышечки, которые помогут больным детям и взрослым

Наталья работает главным юристом в логистической компании. Несколько лет назад она занялась благотворительностью. Помогала хаотично — перечисляла детям определенные суммы, организовывала для них акции в торговых центрах. Но однажды коллеги намекнули, что действует она неэффективно.

— Говорили, что я могла бы оказать юридические услуги частным клиентам, получить больше, чем за часы, проведенные в торговом центре, и отдать эти деньги тем, кому они нужны. Потом на мои глаза попалась статья о том, как один турецкий студент увидел женщину, которая несла ребенка на спине, потому что у нее не было денег купить инвалидную коляску. Так он придумал акцию «Голубая крышечка». С 2008 года в Турции было собрано более 300 тонн пластиковых крышечек и куплено около 1500 инвалидных колясок.



Часть команды проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Наталья справа

Идея Наталье очень понравилась. Начала искать подобный проект в Беларуси. Оказалось, что нет. И решила организовать его сама.

На Social Weekend проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» пришел уже с первыми результатами.

— За две недели мы собрали порядка 10 тонн пластиковых крышек. В планах — собрать около 480 тонн крышек в городе Минске, выручить за них 240 тысяч долларов и помочь детям и взрослым.

Важный момент: по задумке Натальи, проект должен помогать не только детям, но и взрослым, которые тоже болеют, но которых не берет под опеку ни один фонд в Беларуси.

— Миссия нашего проекта — предоставить возможность каждому человеку участвовать в благотворительности без финансовых затрат и душевных сил.

В чем же его суть? В различных организациях — Наталье уже удалось договориться с «Идея банком», «Белагропромбанком», «Виталюром», «Соседями», Prostore, АЗС «Белоруснефть», ГУМом, ЦУМом, БелАЗом, Белшиной, управлением образования Московского района города Минска — установят специальные контейнеры для сбора крышечек от пластиковых бутылок. По мере их наполнения волонтеры будут свозить пластик на склад, которым пока служит чей-то балкон или минигараж, а затем смогут реализовать по цене от 25 до 500 долларов — в зависимости от того, как и с каким заводом удастся договориться.





— Недавно мальчик по имени Павел написал мне: «Я ученик 7 класса 61-й школы. Мои родители были в Австрии. Там собирают деньги на игрушки для детей из малоимущих семей. А у нас в Беларуси собирают для больных детей!!! Поэтому я решил участвовать в акции в нашей школе. И в подъезде инициирую сбор. Можно мне приобрести ваш контейнер? У меня есть карманные деньги. А если надо, я еще поднакоплю». Разве это не мотивирует делать проект дальше? — задает себе вопрос Наталья.

Проектом команда занимается в свободное от работы время. На Social Weekend она пришла за поддержкой, которая позволила бы заниматься этим профессионально, а не после работы. Никто из меценатов проект не поддержал: они верят, что у «Новой жзни в обмен на крышечки» все получится без финансовой помощи.

Вернуться в экономические отношения с помощью зайцев

Гран-при конкурса Social Weekend получила социальная ресайклинг-мастерская «ТАК» — место, где «особенные люди делают особенные вещи из вашего мусора».





— Мы будем давать работу людям из психоневрологических домов-интернатов, чтобы помочь им влиться в обычные экономические отношения, — представили проект его участники Дарья Ескевич, Екатерина Савицкая, Ирина Шумская.

По их данным, сегодня 19 тысяч человек живут в домах-интернатах, еще около 30 тысяч находятся в зоне риска.

— Представь, что всю жизнь ты живешь исключенным из экономического поля. И когда тебе восстанавливают дееспособность, ты вновь попадаешь в очень сложный мир. Тебе нужно самостоятельно оплачивать коммунальные платежи, ходить в магазин, делать десятки обязательных дел, искать новые способы получения доходов. Хотя до этого тебе помогали во всем, вплоть до выбора бытовых товаров, ты всегда находился под протекцией специалистов. В нашей мастерской человек может тренироваться, возвращать вкус к равному экономическому участию.

Кроме этого, у проекта — сильный экологический компонент.

— Наша старая одежда никак не перерабатывается. Она не исчезает бесследно, — говорит Катерина. — Микроволокна — мельчайшие частицы ткани — просачиваются в грунтовые воды и возвращаются обратно к нам. Мы хотим уменьшить количество отходов, поэтому стараемся переработать все до последней ниточки. Кроме того, это экономически целесообразно, потому что таким образом мы получаем бесплатное сырье.





Сегодня благодаря сотрудничеству с администрацией одного из домов-интернатов уже шьют зайцев из вторичного текстиля. В планах — разработать другие модели игрушек, сувениров, аксессуаров, а также делать коврики, покрывала, пуфы.

— Весь процесс разбит на очень короткие и простые операции, доступные для людей с особенностями. Именно они будут выполнять основную работу.

Чтобы обеспечить товарооборот, проект задумал социальную франшизу — подобные мастерские смогут появиться во других домах-интернатах, центрах социального обслуживания населения, общественных организациях. Новые участники получат все необходимые лекала, инструменты, технологические карты, а также маркетинговую поддержку.



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