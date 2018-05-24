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Скульптуру Бабы Раи убрали с главного входа Комаровки
25.05.2018 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Недавно минчане обратили внимание на исчезнувшую скульптуру Бабы Раи с Комаровского рынка. Раньше она стояла у входа на крытый рынок, а теперь оказалась на газоне. Мы узнали, почему так произошло и когда символ «Комаровки» вернут на место.
Фото с новым расположением скульптуры Бабы Раи появилось в инстаграме Комаровского рынка.
Начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук говорит, что Бабу Раю перенесли из-за капитального ремонта входной группы.
— Мы убрали скульптуру, чтобы строители ее не повредили, не задели. Это только в целях сохранения. Когда работы закончатся, мы вернем ее на место. Ориентировочно — к 3 июля.
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Почему главный символ рынка перенесли на новое место?
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