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Скульптуру Бабы Раи убрали с главного входа Комаровки

25.05.2018 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Недавно минчане обратили внимание на исчезнувшую скульптуру Бабы Раи с Комаровского рынка. Раньше она стояла у входа на крытый рынок, а теперь оказалась на газоне. Мы узнали, почему так произошло и когда символ «Комаровки» вернут на место.

Фото с новым расположением скульптуры Бабы Раи появилось в инстаграме Комаровского рынка.

Начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук говорит, что Бабу Раю перенесли из-за капитального ремонта входной группы.

— Мы убрали скульптуру, чтобы строители ее не повредили, не задели. Это только в целях сохранения. Когда работы закончатся, мы вернем ее на место. Ориентировочно — к 3 июля.

 
 
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