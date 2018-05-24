Скульптуру Бабы Раи убрали с главного входа Комаровки

Недавно минчане обратили внимание на исчезнувшую скульптуру Бабы Раи с Комаровского рынка. Раньше она стояла у входа на крытый рынок, а теперь оказалась на газоне. Мы узнали, почему так произошло и когда символ «Комаровки» вернут на место.

Фото с новым расположением скульптуры Бабы Раи появилось в инстаграме Комаровского рынка.

Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) 24 Май 2018 в 4:11 PDT

Начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук говорит, что Бабу Раю перенесли из-за капитального ремонта входной группы.

— Мы убрали скульптуру, чтобы строители ее не повредили, не задели. Это только в целях сохранения. Когда работы закончатся, мы вернем ее на место. Ориентировочно — к 3 июля.