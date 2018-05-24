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Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга

25.05.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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 Рецепт №1
Болтушка — 5 литров воды; — 1 столовая ложка соды; — 3 столовые ложки растительного масла; — 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.
Рецепт №2
Хвойный отвар — хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; — вода — 0,5 литра; — мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.
Рецепт №3
Настой коровяка — свежий коровяк — 1 литр;; — вода — 10 литров. Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.
Рецепт №4
Крапивный настой — крапива — 1 кг; — вода — 3 литра; — мыло хозяйственное — 30 грамм. Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.
Рецепт №5
Чесночный настой — чеснок (или стрелки) — 200 грамм; — вода — 200 грамм; — йод — 20 грамм; — мыло хозяйственное — 30 грамм. Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.
Рецепт №6
Молоко и молочная сыворотка — молоко или сыворотка — 2 литра; — сахар — 1 стакан; — вода — 10 литров. Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.
Рецепт №7
Зольный раствор — зола — 0,5 кг; — вода — 3 литра; — мыло хозяйственное — 30 грамм. Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.
Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей. Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, — период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки. Чтобы снизить риск заболеваний необходимо: 1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок. 2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы. 3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал — раз в 2 недели. В период дождей — 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже. 4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет. 5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку. Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.
 
 
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 Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; — 1 столовая ложка соды; — 3 столовые ложки растительного масла; — 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты,...
 
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