Уголовное дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей возбудили в отношении 23-летней Ольги М. — врача-интерна из Бобруйска. На расследовании настояла бобруйчанка, 24-летний сын которой после операции на пальце получил осложнение. Следственный комитет разбирается, что произошло, а врачи недоумевают, почему уголовное дело возбудили в принципе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным следствия, 24-летний бобруйчанин сломал палец в сентябре 2017 года. Кость срослась неправильно, поэтому в ноябре ему потребовалась операция. Ее проводили под местной анестезией.

— Укол с обезболивающим средством делала врач-интерн. И проколола легкое. После этого руку обезболили, операцию провели, но у пациента появилось осложнение — пневмоторакс, т.е. скопился воздух в плевральной полости, — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.



Блокада по Кулленкапфу. Эту процедуру, по мнению врачей, делали 24-летнему бобруйчанину, чтобы обезболить руку и провести операцию на пальце. Анестетик вводится над ключицей, чтобы блокировать плечевое сплетение. Пациент в это время находится в сознании. Фото: vmede.org

Пациент и его мать написали заявление — потребовали расследования дела. Внутреннюю проверку провели в центральной больнице Бобруйска, также был сделан ряд экспертиз. На основании их результатов СК и возбудил уголовное дело: данные проверок показали — осложнение стало результатом прокола легкого.

Расследование продолжается, и его исход неясен. Дело может как дойти до суда, так и быть закрыто.

Сама Ольга М. пока не готова общаться со СМИ.

Медицинская общественность страны же возмущена тем, что дело в принципе возбудили, а тем более — что подозреваемой стала врач-интерн.

— Информации, которая есть у коллег, достаточно, чтобы задать важные вопросы, — поделился мнением с TUT.BY завотделением анестезии и реанимации Минской детской инфекционной больницы Максим Очеретний и отметил, что многие врачи-реаниматологи страны с ним солидарны. — Во-первых, почему крайней сделали врача-интерна, если ответственность за эти действия несет не она. Врач-интерн — это человек, которого обучают. За нее отвечает как минимум завотделением. Во-вторых, пневмоторакс — не смертельное и не инвалидизирующее осложнение — пациент вышел из больницы здоровым. К тому же процедура была разрешена, она имеет допустимый процент осложнений — и это регламентировано соответствующими медицинскими документами. Я могу сказать, что с подобным осложнением врачи сталкиваются довольно часто, в подавляющем большинстве случаев — если вовремя распознать, как почти всегда и бывает — и никаких уголовных дел, насколько я знаю, никогда не было.

Максим Очеретний подчеркивает: перед началом операции врач всегда под роспись знакомит пациента с возможными осложнениями — и тот, ставя свою подпись, соглашается с рисками.

Уголовное дело возбуждено за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет ограничения свободы. Максим Очеретний говорит, что медицинская общественно будет наблюдать за развитием дела. TUT.BY — тоже.